Na Wspólnej, odcinek 4309: Życie Włodka jest zagrożone!? Roman odkryje przerażający spisek Eleny i Doroty - ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 4309: Włodek zaprosi Elenę do swojego domu

Włodek (Mieczysław Hryniewicz) okaże Elenie (Magdalena Czerwińska) dużo życzliwości. Zapewni ją, że może zatrzymać się u niego razem z synem. Nie spodoba się to jednak Romanowi (Waldemar Obłoza), który od pewnego czasu ma wątpliwości dotyczące Doroty (Edyta Jungowska). W 4301. odcinku serialu „Na Wspólnej” Zięba przekazał Elenie pieniądze, a już w 4300. odcinku nieznajomy ostrzegł Romana, że Dorota może być złodziejką i mieć na sumieniu śmierć własnego męża. Teraz Roman zacznie łączyć te wydarzenia. Uzna, że zbliżenie Eleny i Włodka może nie być przypadkowe, a za zachowaniem obu kobiet kryje się coś znacznie groźniejszego. Nie będzie jednak miał pewności, co dokładnie zamierzają Elena i Dorota.

Na Wspólnej, odcinek 4309: Roman ostrzeże Sławka przed spiskiem

Roman nie zamierza pozostawić swoich podejrzeń dla siebie. Zaalarmuje Sławka (Mariusz Słupiński) i powie mu, że życie Włodka może być zagrożone. Jego zdaniem Elena i Dorota mogą działać wspólnie, a Zięba nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazł. Czy Romanowi uda się uchronić Włodka przed konsekwencjami tej znajomości? Na razie wiadomo jedynie, że jego obawy będą na tyle poważne, że zdecyduje się ostrzec Sławka.

Na Wspólnej, odcinek 4309 – data i godzina emisji

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4309. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany we wtorek, 10 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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