Na Wspólnej, odcinek 4313: Janina odnajdzie wnuczkę! Ukryje przed Dianą prawdę na swój temat - ZDJĘCIA

„Na Wspólnej”, odcinek 4313: Janina straciła mieszkanie przez własnego syna

Janina (Ewa Szykulska) od pewnego czasu ma olbrzymie problemy mieszkaniowe. Doświadczyła włamania, a z mieszkania zniknęły ważne dla niej pamiątki. Janina z kolei, w 4301. odcinku, została znaleziona przez Kajetana (Mikołaj Szostek) nieprzytomna na podłodze. W 4302. odcinku Monika (Sylwia Gliwa) zauważyła, jak Janina przepędza mężczyznę, który próbował odkupić połowę jej lokalu za bardzo niską kwotę, a Kajetan zaczął interesować się losem sąsiadki i próbował ustalić, jak może jej pomóc. Okazało się, że Janina została wyrzucona z mieszkania przez własnego syna!

W 4311. odcinku Kajetan zauważył, że ktoś wymienił zamki w lokalu sąsiadki i nie wpuszcza jej do środka. Cieślikowie wezwali policję, a następnie przyjęli Janinę pod swój dach. Seniorka wyznała Monice, że za całą sytuacją stoi jej syn, z którym nie rozmawia od lat. W 4312. odcinku Damian (Waldemar Błaszczyk) spotkał się z Mirkiem (Łukasz Garlicki), synem Janiny. Dzięki tej rozmowie poznał przykrą prawdę o sytuacji sąsiadki. Kajetan z kolei odnalazł w internecie Dianę Zylm (Zofia Zawiślańska), wnuczkę seniorki. To właśnie ten trop otworzył przed Janiną możliwość nawiązania kontaktu z rodziną.

„Na Wspólnej”, odcinek 4313: Kajetan pomoże Janinie odnaleźć wnuczkę

W 4313. odcinku Kajetan nie poprzestanie na odnalezieniu danych Diany. Dzięki jego zaangażowaniu Janina będzie mogła nawiązać kontakt z wnuczką. Dziewczyna działa jako wolontariuszka programu wsparcia seniorów, co stworzy okazję do ich spotkania. Seniorka będzie bardzo przejęta możliwością poznania Diany. Nie zdecyduje się jednak od razu ujawnić, że jest jej babcią. Janina nie powie dziewczynie o rodzinnym pokrewieństwie, lecz będzie chciała po prostu spędzić z nią trochę czasu. Sama perspektywa poznania wnuczki okaże się dla niej powodem do radości.

„Na Wspólnej”, odcinek 4313: Diana nie pozna prawdy o swojej babci

Diana nie dowie się, z kim naprawdę ma do czynienia. Janina świadomie zachowa dla siebie informację o pokrewieństwie. Streszczenie nie wskazuje, czy seniorka zamierza ujawnić prawdę podczas kolejnych spotkań, czy też będzie chciała najpierw lepiej poznać wnuczkę.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4313. odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4313. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany we wtorek, 17 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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