SOR, odcinek 4: Walka o życie influencerki. Piotr wykryje groźną wadę serca u pacjenta

Polska produkcja medyczna "SOR" błyskawicznie zdobyła ogromną popularność, dołączając do takich hitów jak "Na dobre i na złe", "Na sygnale" czy "Szpital Świętej Anny". Jak informuje Telewizja Polska, premierowy odcinek koprodukcji zrealizowanej wspólnie z Prime Video przyciągnął przed ekrany TVP2 niemal 1,2 miliona widzów. Taki wynik przełożył się na 15,4 procent udziału w tym paśmie emisji. Wobec tak dużego zainteresowania przedstawiamy szczegółowe streszczenie wydarzeń z 4. odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek 10 listopada.

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Streszczenie 4. odcinka serialu "SOR". Emisja w wtorek, 10 listopada 2026 r.

W 4 odcinku "SOR" lekarze na szpitalnym oddziale ratunkowym będą walczyć o uratowanie życia influencerki cierpiącej na poważne powikłania po zabiegu plastycznym. W tym samym czasie Piotr wykryje u młodego zawodnika piłki nożnej groźną dla życia wadę serca, natomiast Wojtuś wesprze osobę w kryzysie bezdomności w odzyskaniu poczucia godności. Równolegle między pracownikami zaczną narastać silne emocje i spory, które przekształcą zwykłą rywalizację zawodową w prywatną batalię.

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Kto gra w serialu "SOR"? Obsada i twórcy

Główne role w produkcji kreują na ekranie Sebastian Dela oraz Sonia Mietielica, a u ich boku występuje liczna grupa znanych aktorów.

• Katarzyna Grabowska,

• Andrzej Grabowski,

• Maciej Bisiorek,

• Maurycy Popiel,

• Zbigniew Suszyński,

• Bartosz Waga,

• Dominika Kluźniak,

• Patrycja Franczak,

• Mary Pawłowska,

• Piotr Nowak.

Ile odcinków ma serial "SOR" i kiedy oglądać finał w TVP?

Cały sezon serialu "SOR" składa się z dwunastu epizodów, które w komplecie udostępniono już użytkownikom serwisu Prime Video. Widzowie nieposiadający płatnej subskrypcji i wybierający tradycyjną telewizję mogą śledzić kolejne odsłony w każdy wtorek o godz. 21.50 na antenie TVP2, co oznacza emisję finałowego odcinka w dniu 5 stycznia.

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