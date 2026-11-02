M jak miłość, odcinek 1955: Olek dowie się, że znaleziono ciało Sowińskiego! Rzuci się na Mariusza w obronie Anety - ZDJĘCIA

Zabójstwo Sowińskiego w 1955 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw

Nie będzie już wątpliwości, że Sowiński nie żyje, bo w 1955 odcinku "M jak miłość" media obiegnie wiadomość o makabrycznym znalezisku przypadkowego przechodnia. Dość szybko potwierdzi się, że to właśnie ciało zabitego Sowińskiego. Ale na razie policja nie ustali kto i dlaczego zabił dyrektora kliniki.

Dla Mariusza w 1955 odcinku "M jak miłość" będzie jasne, że na razie nikt go nie połączy z zabójstwem Sowińskiego. Jedyną osobą, która może go wydać będzie Kasia (Paulina Lasota), której powiedział, że wie o jej romansie z Aleksandrem i kochanek dostał to, na co zasłużył.

Nic dziwnego, że Kasia uzna, że jej mąż zabił Sowińskiego, zatarł ślady zbrodni i ukrył zwłoki, które teraz zostaną odnalezione.

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Kasia ucieknie od Mariusza, a on dopadnie Anetę w 1955 odcinku "M jak miłość"

Dla Kasi jedynym wyjściem będzie ucieczka od Mariusza, ale wtedy w 1955 odcinku "M jak miłość" zabójca przypuści atak na Anetę! Dopadnie Chodakowską w jej mieszkaniu, żądając odpowiedzi, gdzie jest Kasia, gdzie zabrała ich córkę Zosię.

- Gdzie ona jest? To jest twoja wina suko! - Mariusz zacznie szarpać Anetę, ale na szczęście w mieszkaniu będzie Olek, który stanie w obronie żony.

Tak Olek i Aneta w 1955 odcinku "M jak miłość" dowiedzą się, że policja znalazła ciało Sowińskiego

Bez większego trudu Chodakowski w 1955 odcinku "M jak miłość" zrobi porządek z Mariuszem, nie wiedząc nawet, że ma do czynienia z zabójcą Sowińskiego. Kiedy napastnik wyjdzie, małżonkowie nie zaznają spokoju. Bo Marcin (Mikołaj Roznerski) zawiadomi brata, że znaleziono ciało Sowińskiego, a policja już zidentyfikowała zwłoki zaginionego dyrektora kliniki.

Kiedy 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1955 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

M jak miłość. Olek odpowie za śmierć Sowińskiego? Na to będzie liczył Mariusz