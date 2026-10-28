M jak miłość, odcinek 1955: Mariusz wpadnie w szał po zniknięciu Kasi! W furii rzuci się na Anetę - ZDJĘCIA

Mariusz odkryje odejście Kasi w 1955 odcinku "M jak miłość"!

W 1955 odcinku "M jak miłość" Mariusz mocno się zdziwi, gdy wróci do domu, gdzie nie będzie już ani Kasi, ani Zosi. Tym bardziej, że z samego rana przeprosi żonę za swoje kolejne zachowanie i wręczy jej bukiet kwiatów, które ona przyjmie tak samo jak jego przeprosiny. Mimo tego, że Sanocki już przejdzie sam siebie, gdy pod wpływem alkoholu zmusi żonę do wspólnej nocy, na którą ona nie będzie mieć ochoty. Tyle tylko, że nie będzie tego pamiętał.

Dlatego w 1955 odcinku "M jak miłość" nieobecność Kasi mocno go zszokuje. Oczywiście, od razu zacznie wołać i szukać żonę, a gdy zajrzy do jej szafy, to przeżyje szok, bo nie będzie tam już jej żadnych rzeczy. I wówczas Mariusz zda sobie sprawę, że od niego uciekła razem z Zosią! Ale tak tego nie zostawi!

Sanocka nie odezwie się już do męża w 1955 odcinku "M jak miłość"!

W 1955 odcinku "M jak miłość" Sanocki od razu chwyci za telefon i wybierze numer żony. Jednak ona nie odbierze od niego telefonu. Wtedy Mariusz stanowczo nagra jej się na skrzynkę, po czym w złości zacznie demolować swój dom.

- Oddzwoń do mnie! - zażąda Mariusz.

Ale i na tym w 1955 odcinku "M jak miłość" nie poprzestanie! Szczególnie, że Kasia nie spełni jego żądania i wcale się do niego nie odezwie, a tym bardziej do niego nie wróci. I w tej sytuacji Mariusz postanowi poszukać jej na własną rękę w mieszkaniu Chodakowskich!

Wściekły Sanocki wyładuje się na Anecie w 1955 odcinku "M jak miłość"!

W 1955 odcinku "M jak miłość" Mariusz wparuje do Anety i Olka (Maurycy Popiel), gdzie już od progu rzuci się na Chodakowską z łapami. Sanocki zacznie ją szarpać i żądać, aby zdradziła jej miejsce pobytu żony, po czym zacznie ją obwiniać o to, że to przez nią odeszła od niego żona.

- Gdzie ona jest? To jest twoja wina! - zarzuci jej Sanocki.

W 1955 odcinku "M jak miłość" przerażona Aneta od razu zacznie wołać na pomoc Olka, który natychmiast wybiegnie z sypialni i ruszy w kierunku agresora. Czy uda mu się powstrzymać wściekłego Mariusza? A może Chodakowska podzieli los Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk), który wcześniej także zginie z jego rąk pod wpływem furii? Czy Chodakowski również oberwie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

Kiedy 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1955 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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