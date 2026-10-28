M jak miłość, odcinek 1955: Mariusz przeprosi Kasię po brutalnej napaści! Wybaczy mu, a potem dowie się, że jest zabójcą! - ZDJĘCIA

Zastraszona Kasia znów wybaczy Mariuszowi w 1955 odcinku "M jak miłość"!

W 1955 odcinku "M jak miłość" Mariusz znów zacznie przepraszać Kasię. Ale tym razem z bukietem kwiatów, gdyż zda sobie sprawę, że zeszłej nocy naprawdę przesadzi. Co prawda, nie będzie pamiętał dokładnie tego, co się wydarzyło, gdy pod wpływem alkoholu siłą zaciągnie żonę do łóżka i wykorzysta bez jej zgody, to jednak będzie świadom tego, że postąpił źle.

- Nie do końca pamiętam, co się wczoraj wydarzyło, ale przepraszam - wyzna Mariusz, wręczając żonie kwiaty.

I to w 1955 odcinku "M jak miłość" wystarczy, aby Kasia kolejny raz mu wybaczyła jego wybuch po pijaku i to, jak potwornie ją skrzywdził. Tym bardziej, że przecież wciąż będzie się go bać. Zwłaszcza, że wciąż będzie ukrywać przed bliskimi, co jej zrobił. Ale czara w końcu się przeleje!

Sanocka domyśli się, że to jej mąż zabił Sowińskiego w 1955 odcinku "M jak miłość"!

W 1955 odcinku "M jak miłość" Kasia, w trakcie podróży samochodem z Zosią (Oliwia Zygier), usłyszy w radiu wstrząsającą wiadomość o odnalezieniu ciała mężczyzny, najpewniej zaginionego, a raczej zabitego Sowińskiego. Wówczas Sanocka szybko połączy fakty z zachowaniem i słowami swojego męża, przez co stanie się dla niej jasne, że to właśnie on mógł go zabić.

- Przypadkowy przechodzień natknął się na zwłoki mężczyzny. Może to być ciało dyrektora warszawskiej kliniki ortopedycznej - usłyszy Kasia.

I wówczas w 1955 odcinku "M jak miłość" strach Sanockiej już sięgnie zenitu. Szczególnie, gdy spojrzy się na swoją córkę i zda sobie sprawę, że i im grozi śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony nieobliczalnego Mariusza. Zwłaszcza, że ten jeszcze przecież nie będzie wiedział, że to nie on, a Jakub (Krzysztof Kwiatkowski), jest ojcem Zosi. A skoro tak zareaguje na jej wspólną noc z Aleksandrem, to do czego teraz byłby zdolny!

Przerażona Kasia ucieknie z Zosią od Mariusza w 1955 odcinku "M jak miłość"!

W 1955 odcinku "M jak miłość" Kasia postanowi się już tego nie dowiadywać. Sanocka niezwłocznie zdecyduje się uciec od niebezpiecznego męża, licząc na to, że tylko w ten sposób zdoła uchronić siebie i córkę. Zwłaszcza, że wtedy Mariusz wpadnie w jeszcze większy szał!

- Kasia, oddzwoń do mnie! - zażąda mąż, gdy odkryje, że z domu zniknęły jej rzeczy.

Do tego stopnia, że w 1955 odcinku "M jak miłość" Sanocki zdemoluje dom. Ale na tym nie poprzestanie, gdyż za wszelką cenę spróbuje sprowadzić je z powrotem. I w tym celu zjawi się nawet u Chodakowskich, gdzie zaatakuje Anetę (Ilona Janyst), pewny tego, że to właśnie ona pomogła Kasi uciec!

- Gdzie ona jest? To jest twoja wina! - zarzuci jej Sanocki, szarpiąc ją.

Kiedy 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1955 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

18