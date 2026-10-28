M jak miłość, odcinek 1955: Mariusz przeprosi Kasię po brutalnej napaści! Wybaczy mu, a potem dowie się, że jest zabójcą! - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-10-28 10:28

W 1955 odcinku "M jak miłość" Mariusz (Mateusz Mosiewicz) zjawi się w domu z bukietem kwiatów i zacznie przepraszać Kasię (Paulina Lasota) za to, co zrobi jej poprzedniej nocy. Sanocka przyjmie przeprosiny męża, tym bardziej, że ten nie będzie pamiętał, co dokładnie się wydarzy, gdy siłą zaciągnie ją do łóżka i wykorzysta bez jej zgody. Jednak w 1955 odcinku "M jak miłość" będzie świadom tego, że zachował się źle, czym przekona żonę. Ale tylko do czasu, aż ta nie dowie się, że jest on bezwzględnym zabójcą, który zabił Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk)! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Zastraszona Kasia znów wybaczy Mariuszowi w 1955 odcinku "M jak miłość"!

W 1955 odcinku "M jak miłość" Mariusz znów zacznie przepraszać Kasię. Ale tym razem z bukietem kwiatów, gdyż zda sobie sprawę, że zeszłej nocy naprawdę przesadzi. Co prawda, nie będzie pamiętał dokładnie tego, co się wydarzyło, gdy pod wpływem alkoholu siłą zaciągnie żonę do łóżka i wykorzysta bez jej zgody, to jednak będzie świadom tego, że postąpił źle.

- Nie do końca pamiętam, co się wczoraj wydarzyło, ale przepraszam - wyzna Mariusz, wręczając żonie kwiaty.

I to w 1955 odcinku "M jak miłość" wystarczy, aby Kasia kolejny raz mu wybaczyła jego wybuch po pijaku i to, jak potwornie ją skrzywdził. Tym bardziej, że przecież wciąż będzie się go bać. Zwłaszcza, że wciąż będzie ukrywać przed bliskimi, co jej zrobił. Ale czara w końcu się przeleje!

Sanocka domyśli się, że to jej mąż zabił Sowińskiego w 1955 odcinku "M jak miłość"!

W 1955 odcinku "M jak miłość" Kasia, w trakcie podróży samochodem z Zosią (Oliwia Zygier), usłyszy w radiu wstrząsającą wiadomość o odnalezieniu ciała mężczyzny, najpewniej zaginionego, a raczej zabitego Sowińskiego. Wówczas Sanocka szybko połączy fakty z zachowaniem i słowami swojego męża, przez co stanie się dla niej jasne, że to właśnie on mógł go zabić.

- Przypadkowy przechodzień natknął się na zwłoki mężczyzny. Może to być ciało dyrektora warszawskiej kliniki ortopedycznej - usłyszy Kasia.

I wówczas w 1955 odcinku "M jak miłość" strach Sanockiej już sięgnie zenitu. Szczególnie, gdy spojrzy się na swoją córkę i zda sobie sprawę, że i im grozi śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony nieobliczalnego Mariusza. Zwłaszcza, że ten jeszcze przecież nie będzie wiedział, że to nie on, a Jakub (Krzysztof Kwiatkowski), jest ojcem Zosi. A skoro tak zareaguje na jej wspólną noc z Aleksandrem, to do czego teraz byłby zdolny!

Przerażona Kasia ucieknie z Zosią od Mariusza w 1955 odcinku "M jak miłość"!

W 1955 odcinku "M jak miłość" Kasia postanowi się już tego nie dowiadywać. Sanocka niezwłocznie zdecyduje się uciec od niebezpiecznego męża, licząc na to, że tylko w ten sposób zdoła uchronić siebie i córkę. Zwłaszcza, że wtedy Mariusz wpadnie w jeszcze większy szał!

- Kasia, oddzwoń do mnie! - zażąda mąż, gdy odkryje, że z domu zniknęły jej rzeczy.

Do tego stopnia, że w 1955 odcinku "M jak miłość" Sanocki zdemoluje dom. Ale na tym nie poprzestanie, gdyż za wszelką cenę spróbuje sprowadzić je z powrotem. I w tym celu zjawi się nawet u Chodakowskich, gdzie zaatakuje Anetę (Ilona Janyst), pewny tego, że to właśnie ona pomogła Kasi uciec!

- Gdzie ona jest? To jest twoja wina! - zarzuci jej Sanocki, szarpiąc ją.  

Kiedy 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1955 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Zestawione zdjęcia Mariusza w okularach i uśmiechniętej Kasi. O ich losach w M jak miłość przeczytasz na SE Superseriale.
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M jak miłość. Olek zapyta o kłamstwo Kasi, ale dojdzie do tragedii!

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