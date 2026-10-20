SOR. Obsada nowego serialu TVP to nie tylko gwiazdy M jak miłość. Kim są bohaterowie, ile będzie odcinków? - ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-10-20 14:28

Serial "SOR" wkracza na antenę TVP2 od wtorku, 20 października, z gwiazdorską obsadą! Wśród lekarzy i pielęgniarek, głównych bohaterów serialu "SOR", nie zabraknie dobrze znanych nazwisk aktorów znanych z hitowego "M jak miłość". W roli pielęgniarki oddziałowej, Basi Zabłockiej, wystąpi Dominika Kluźniak, czyli niezapomniana Ewa Mostowiak. Kto jeszcze znalazł się w obsadzie serialu "SOR"? Ratownicy i lekarze z innego serialu "Na sygnale". Kim są bohaterowie i ile odcinków liczy nowa produkcja medyczna TVP? Zobacz ZWIASTUN i poznaj szczegóły.

O czym jest serial "SOR" w TVP2?

Akcja serialu "SOR" rozgrywa się na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jednego ze szpitali w Warszawie, a w centrum wydarzeń są Piotr Hajduk, świetny lekarz z dramatyczną przeszłością oraz jego przełożona i dawna miłość Katarzyna „Kaśka” Zawadzka. Z odcinka na odcinek widzowie serialu "SOR" będą poznawać kolejne fragmenty ich przeszłości, a także skomplikowane przypadki medyczne pacjentów, których trafiają na SOR. 

Błyskotliwy, niepokorny lekarz Piotr Hajduk już w 1 odcinku "SOR" zaczyna pracę na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, gdzie szefową rezydentów jest jego była ukochana Kaśka. Tym samym trafia w sam środek chaosu. Między nimi stoi doktor Andrzej Drawski, doświadczony chirurg, szorstki w obejściu ordynator, który widzi geniusz Piotra, skuteczność i pewność siebie, ale nie toleruje jego ryzykownych metod działania. 

Ambitna i zdyscyplinowana Kaśka w serialu "SOR" pełni funkcję szefowej rezydentów. Jej uporządkowany świat zaczyna się jednak komplikować, gdy na oddziale pojawia się Piotr. Wspólna praca, dramatyczne sytuacje i konieczność wzajemnego zaufania sprawią, że oboje będą musieli ponownie zmierzyć się z przeszłością.

Relacje Kaśki i Piotra w serialu "SOR" dodatkowo komplikuje Krystian Pawłowski (Maurycy Popiel) – prokurator i obecny partner Kaśki. Odpowiedzialny, poukładany i stabilny, jest częścią życia, które kobieta zbudowała po rozstaniu z Piotrem. Pojawienie się dawnego ukochanego Kaśki może jednak zachwiać dotychczasowym porządkiem…

"SOR" obsada nowego serialu TVP. Kim są bohaterowie, kto gra główne role?

W serialu "SOR" walka o ludzkie życie przeplata się z prywatnymi losami lekarzy, rezydentów, stażystów i pielęgniarek. Miłość, która kiedyś łączyła Kaśkę i Piotra nie da o sobie zapomnieć, a tajemnice z przeszłości kładą się cieniem na wydarzeniach, które będą się rozgrywały w każdym odcinku. 

  • doktor Piotr Hajduk - Sebastian Dela
  • doktor Katarzyna Zawadzka - Sonia Mietielica
  • ordynator Andrzej Drawski - Ireneusz Czop
  • profesor Krzysztof Zawadzki, ojciec Katarzyny - Andrzej Grabowski
  • przełożona pielęgniarek Barbara Zabłocka - Dominika Kluźniak
  • rezydentka Zuzanna Zielińska - Mary Pawłowska
  • rezydentka Aleksandra Jóźwiak - Patrycja Franczak
  • stażysta Wojtek Baryłko - Maciej Bisiorek
  • prokurator Krystian Pawłowski, partner Kaśki - Maurycy Popiel
  • Jacek „Jaca" Hajduk, brat Piotra - Bartłomiej Deklewa
  • Bartek - Bartosz Waga
  • Rafcio - Szymon Mysłakowski
  • Irmina - Katarzyna Grabowska
  • doktor Wiktor Banach - Wojciech Kuliński
  • ratownik Piotr Strzelecki - Dariusz Wieteska
  • ratowniczka Róża Potocka - Adrianna Jagiełło
  • doktor Artur Góra - Tomasz Piątkowski
  • doktor Beniamin Vick - Hubert Jarczak
  • doktor Anna Reiter - Lea Oleksiak
  • ratownik Romek Kamiński - Izydor Łobacz
  • ratowniczka Sonia Wielgosz - Natalia Rewieńska. 

Serial "SOR" - ile odcinków liczy nowa produkcja TVP2?

Premiera serialu "SOR" we wtorek, 20 października 2026 r., o godz. 22.20 w TVP2. "SOR" liczy 12 odcinków, które serwis Prime Video udostępnia od razu, natomiast w telewizji i w serwisie VOD.TVP.pl widzowie będą oglądać kolejne odcinki co tydzień. 

SOR. Tak się zacznie nowy medyczny serial TVP
Aktorka Dominika Kluźniak jako pielęgniarka w serialu SOR. O obsadzie nowej produkcji TVP przeczytasz na SE Superseriale.
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