SOR. Obsada nowego serialu TVP to nie tylko gwiazdy M jak miłość. Kim są bohaterowie, ile będzie odcinków? - ZWIASTUN

O czym jest serial "SOR" w TVP2?

Akcja serialu "SOR" rozgrywa się na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jednego ze szpitali w Warszawie, a w centrum wydarzeń są Piotr Hajduk, świetny lekarz z dramatyczną przeszłością oraz jego przełożona i dawna miłość Katarzyna „Kaśka” Zawadzka. Z odcinka na odcinek widzowie serialu "SOR" będą poznawać kolejne fragmenty ich przeszłości, a także skomplikowane przypadki medyczne pacjentów, których trafiają na SOR.

Błyskotliwy, niepokorny lekarz Piotr Hajduk już w 1 odcinku "SOR" zaczyna pracę na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, gdzie szefową rezydentów jest jego była ukochana Kaśka. Tym samym trafia w sam środek chaosu. Między nimi stoi doktor Andrzej Drawski, doświadczony chirurg, szorstki w obejściu ordynator, który widzi geniusz Piotra, skuteczność i pewność siebie, ale nie toleruje jego ryzykownych metod działania.

Ambitna i zdyscyplinowana Kaśka w serialu "SOR" pełni funkcję szefowej rezydentów. Jej uporządkowany świat zaczyna się jednak komplikować, gdy na oddziale pojawia się Piotr. Wspólna praca, dramatyczne sytuacje i konieczność wzajemnego zaufania sprawią, że oboje będą musieli ponownie zmierzyć się z przeszłością.

Relacje Kaśki i Piotra w serialu "SOR" dodatkowo komplikuje Krystian Pawłowski (Maurycy Popiel) – prokurator i obecny partner Kaśki. Odpowiedzialny, poukładany i stabilny, jest częścią życia, które kobieta zbudowała po rozstaniu z Piotrem. Pojawienie się dawnego ukochanego Kaśki może jednak zachwiać dotychczasowym porządkiem…

"SOR" obsada nowego serialu TVP. Kim są bohaterowie, kto gra główne role?

W serialu "SOR" walka o ludzkie życie przeplata się z prywatnymi losami lekarzy, rezydentów, stażystów i pielęgniarek. Miłość, która kiedyś łączyła Kaśkę i Piotra nie da o sobie zapomnieć, a tajemnice z przeszłości kładą się cieniem na wydarzeniach, które będą się rozgrywały w każdym odcinku.

doktor Piotr Hajduk - Sebastian Dela

doktor Katarzyna Zawadzka - Sonia Mietielica

ordynator Andrzej Drawski - Ireneusz Czop

profesor Krzysztof Zawadzki, ojciec Katarzyny - Andrzej Grabowski

przełożona pielęgniarek Barbara Zabłocka - Dominika Kluźniak

rezydentka Zuzanna Zielińska - Mary Pawłowska

rezydentka Aleksandra Jóźwiak - Patrycja Franczak

stażysta Wojtek Baryłko - Maciej Bisiorek

prokurator Krystian Pawłowski, partner Kaśki - Maurycy Popiel

Jacek „Jaca" Hajduk, brat Piotra - Bartłomiej Deklewa

Bartek - Bartosz Waga

Rafcio - Szymon Mysłakowski

Irmina - Katarzyna Grabowska

doktor Wiktor Banach - Wojciech Kuliński

ratownik Piotr Strzelecki - Dariusz Wieteska

ratowniczka Róża Potocka - Adrianna Jagiełło

doktor Artur Góra - Tomasz Piątkowski

doktor Beniamin Vick - Hubert Jarczak

doktor Anna Reiter - Lea Oleksiak

ratownik Romek Kamiński - Izydor Łobacz

ratowniczka Sonia Wielgosz - Natalia Rewieńska.

Serial "SOR" - ile odcinków liczy nowa produkcja TVP2?

Premiera serialu "SOR" we wtorek, 20 października 2026 r., o godz. 22.20 w TVP2. "SOR" liczy 12 odcinków, które serwis Prime Video udostępnia od razu, natomiast w telewizji i w serwisie VOD.TVP.pl widzowie będą oglądać kolejne odcinki co tydzień.

SOR. Tak się zacznie nowy medyczny serial TVP