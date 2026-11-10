Zdrada, odcinek 11: Paweł może trafić do więzienia na 20 lat! Julia ma dowód, który może go ocalić, ale musi ujawnić romans

Paweł oskarżony o zabójstwo Mileny. Grozi mu 20 lat więzienia

Patryk (Dawid Ogrodnik) nie ukrywa satysfakcji z aresztowania Pawła (Paweł Małaszyński). Jest przekonany, że wreszcie pozbył się rywala. Julia (Anna Karczmarczyk) nie wierzy jednak, że jej były kochanek mógł zamordować Milenę. Sytuacja Pawła jest poważna, bo za zabójstwo grozi mu nawet dwadzieścia lat więzienia. Dodatkowo Hubert Czarciński (Piotr Polk) składa fałszywe zeznania, które obciążają prawnika. Paweł podejrzewa, że mężczyzna mści się za zdradę jego córki. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że Hubert zawarł z Patrykiem tajne porozumienie. Mąż Julii chce za wszelką cenę doprowadzić do skazania rywala.

Julia może uratować Pawła, ale musi przyznać się do romansu

Julia nie zamierza bezczynnie patrzeć na to, co dzieje się z Pawłem. Rozpoczyna własne śledztwo i odkrywa, że w dniu zabójstwa Mileny była razem z nim w jego biurze. To może stanowić alibi dla prawnika. Jest jednak poważny problem: aby potwierdzić tę wersję, Julia musiałaby publicznie ujawnić ich romans. Podczas wizyty w areszcie próbuje przekonać Pawła, że nie uważa go za mordercę. On jednak nie chce, by poświęcała dla niego swoje małżeństwo i rodzinę. Prosi ją, by wróciła do Patryka i syna. Julia musi zdecydować, czy jest gotowa ujawnić prawdę, która może ocalić byłego kochanka.

Eliza zobaczy Julię w areszcie. Będzie chciała zemsty?

Tymczasem Patryk nie zostawia niczego przypadkowi. Potajemnie niszczy nagrania, które mogłyby pomóc Pawłowi w obronie. Nie wie jednak, jak daleko posunie się Julia, by uratować ukochanego. W areszcie pojawia się również Eliza (Marieta Żukowska). Kobieta jest załamana, gdy widzi Julię wychodzącą po spotkaniu z Pawłem. Widok rywalki wywołuje w niej rozpacz i wściekłość. Wszystko wskazuje na to, że Eliza zacznie myśleć o zemście.

Kiedy emisja serialu "Zdrada"?

11, przedostatni odcinek serialu "Zdrada" zostanie wyemitowany w czwartek 12 listopada o godz. 21:40 w Polsacie.