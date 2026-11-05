La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 519: Manuel wyjawi Janie datę ślubu, a decyzja Alonsa na temat firmy rozwścieczy Cruz

Catalina i Pelayo znów pokierują biznesem w 519. odcinku serialu „La Promesa – pałac tajemnic”

Głowa rodu postanowi wprowadzić zmiany, które spotkają się z ostrą dezaprobatą ze strony Lorenza oraz Cruz. Alonso przywróci Catalinie i Pelayowi pełną kontrolę nad rodzinnym przedsięwzięciem. Dla zakochanych, którzy od dawna zabiegali o odzyskanie zarządu nad firmą, będzie to niezwykle istotny moment. Wcześniej markiza otwarcie blokowała powrót pasierbicy do wytwarzania dżemów, dlatego pod znakiem zapytania staje to, czy pogodzi się z obecnym postanowieniem małżonka.

Rozmowy z duchownym na temat planowanego sakramentu zakochani rozpoczęli już w 510. odsłonie produkcji. Wkrótce po tamtej wizycie ukochana zdobyła się na szczerość wobec panicza, ujawniając prawdę o swoich korzeniach oraz o morderstwie matki. W 519. odcinku „La Promesy” młody dziedzic podzieli się z wybranką przełomową informacją. Manuel wyjawi narzeczonej dokładny termin ceremonii ślubnej, który osobiście uzgodnił z księdzem. Choć narzeczeni mogą wreszcie rozpocząć właściwe przygotowania do uroczystości, wciąż nie ma pewności, czy ich plany nie zostaną zakłócone.

Santos odzyska siły dzięki troskliwej opiece Petry w 519. odcinku „La Promesy”

Stan zdrowia młodego służącego budził ogromny niepokój gospodyni już w 517. epizodzie, przywołując w jej pamięci bolesne wspomnienia o stracie własnego dziecka. Kobieta sprowadziła wówczas do pacjenta aż dwóch medyków, co zapoczątkowało proces jego zdrowienia. W 519. odcinku „La Promesy” kondycja Santosa ulegnie już bardzo wyraźnej poprawie. Na powrót chłopaka do pełni sił wpłyną zarówno nowo przepisane lekarstwa, jak i nieustanna, czuła opieka ze strony Petry.

Kłopoty Marcela i kolejna próba spotkania Manuela z Gregoriem w 519. odcinku „La Promesy”

Sposób, w jaki swoje obowiązki wykonuje Marcelo, w dalszym ciągu będzie powodem do licznych zażaleń. Z tego powodu Rómulo zwróci się do Teresy z prośbą o przywołanie męża do porządku. W międzyczasie Manuel podejmie kolejną próbę rozmowy z Gregoriem, który zignorował ich wcześniejsze umówione spotkanie. Pozostaje zagadką, czy tym razem mężczyzna zdecyduje się stawić na wezwanie dziedzica.

„La Promesa – pałac tajemnic”, odcinek 519. Kiedy i gdzie oglądać serial w telewizji oraz online?

Premierowa emisja nowej odsłony hiszpańskiego hitu zaplanowana została na drugą połowę tygodnia. Widzowie zobaczą 519. odcinek serialu „La Promesa – pałac tajemnic” w piątek, 13 listopada 2026 roku o godzinie 15:05 w TVP2. Epizod ten, podobnie jak wszystkie dotychczasowe części produkcji, udostępniony zostanie także w internecie na platformie streamingowej TVP VOD.

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