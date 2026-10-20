SOR, odcinek 1: Tak się zacznie nowy serial TVP. Niepokorny lekarz Piotr spotka swoją dawną ukochaną Kaśkę - ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-10-20 15:15

Akcja serialu "SOR" w 1 odcinku, którego premiera we wtorek, 20 października 2026 r., rozpoczyna pierwszego dnia pracy niepokornego, błyskotliwego lekarza Piotra Hajduka (Sebastian Dela) na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, gdzie szefową rezydentów jest jego dawna ukochana, Kaśka Zawadzka (Sonia Mietielica). Dość szybko okazuje się, że Piotr podczas walki o życie pacjentów potrafi zachować zimną krew, ale prywatnie zmaga się z trudną przeszłością. Zobacz ZDJĘCIA i sprawdź, co wydarzy się w 1 odcinku serialu "SOR".

Co się wydarzy w 1 odcinku serialu "SOR"?

W serialu "SOR" walka o życie i zdrowie pacjentów przeplata się z relacjami między bohaterami, osobistymi dramatami oraz uczucia, które mocno wpływają na zachowania lekarzy, rezydentów, stażystów i pozostały personel medyczny, często burząc uporządkowane życie.

W centrum wydarzeń w 1 odcinku "SOR" znajdzie się Piotr Hajduk (Sebastian Dela), świetny lekarz, który rozpoczyna pracę na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jednego ze szpitali w Warszawie. Ma za sobą trudną przeszłość, z którą będzie musiał się zmierzyć w najmniej spodziewanym momencie. Nieoczekiwany powrót do świata, który próbował zostawić za sobą, oznacza również ponowne spotkanie z kobietą, o której nigdy nie zapomniał, czyli Kasią Zawadzką.

Ambitna i zdyscyplinowana Kaśka jest szefową rezydentów, córką wybitnego profesora kardiologii Krzysztofa Zawadzkiego (Andrzej Grabowski). Po rozstaniu z Piotrem Kaśka znalazła szczęście u boku prokuratora Krystiana Pawłowskiego. Ale powrót dawnego ukochanego obudzi w niej wspomnienia, które uważała za zamknięty rozdział swojego życia. Czy miłość Kaśki i Piotra odżyje na nowo?

Na pewno nie chciałby tego dla swojej córki profesor Zawadzki, który nie uważa Piotra za odpowiedniego kandydata na partnera Kaśki. 

Ponowne spotkanie Kaśki i Piotra w 1 odcinku "SOR"  komplikuje obecność Andrzeja Drawskiego (Ireneusz Czop), szorstkiego ordynatora, który docenia talent Piotra, jego intuicję w ocenie stanu pacjenta, ale nie akceptuje jego brawurowych metod. Wspólnie walczą o życie pacjentów, mierząc się z wymagającymi diagnozami i powracającymi demonami. SOR staje się dla Piotra próbą, czy zasługuje na drugą szansę. 

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Kiedy 1 odcinek serialu "SOR" w TVP2?

Odcinek 1 serialu "SOR" będzie emitowany we wtorek, 20 października 2026 r., o godz. 22.20 w TVP2. 

SOR. Tak się zacznie nowy medyczny serial TVP
Lekarz Piotr Hajduk ze stetoskopem na szyi patrzy z troską przed siebie. O serialu SOR przeczytasz na SE Superseriale.
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