SOR, odcinek 1: Tak się zacznie nowy serial TVP. Niepokorny lekarz Piotr spotka swoją dawną ukochaną Kaśkę - ZWIASTUN

Co się wydarzy w 1 odcinku serialu "SOR"?

W serialu "SOR" walka o życie i zdrowie pacjentów przeplata się z relacjami między bohaterami, osobistymi dramatami oraz uczucia, które mocno wpływają na zachowania lekarzy, rezydentów, stażystów i pozostały personel medyczny, często burząc uporządkowane życie.

W centrum wydarzeń w 1 odcinku "SOR" znajdzie się Piotr Hajduk (Sebastian Dela), świetny lekarz, który rozpoczyna pracę na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jednego ze szpitali w Warszawie. Ma za sobą trudną przeszłość, z którą będzie musiał się zmierzyć w najmniej spodziewanym momencie. Nieoczekiwany powrót do świata, który próbował zostawić za sobą, oznacza również ponowne spotkanie z kobietą, o której nigdy nie zapomniał, czyli Kasią Zawadzką.

Ambitna i zdyscyplinowana Kaśka jest szefową rezydentów, córką wybitnego profesora kardiologii Krzysztofa Zawadzkiego (Andrzej Grabowski). Po rozstaniu z Piotrem Kaśka znalazła szczęście u boku prokuratora Krystiana Pawłowskiego. Ale powrót dawnego ukochanego obudzi w niej wspomnienia, które uważała za zamknięty rozdział swojego życia. Czy miłość Kaśki i Piotra odżyje na nowo?

Na pewno nie chciałby tego dla swojej córki profesor Zawadzki, który nie uważa Piotra za odpowiedniego kandydata na partnera Kaśki.

Ponowne spotkanie Kaśki i Piotra w 1 odcinku "SOR" komplikuje obecność Andrzeja Drawskiego (Ireneusz Czop), szorstkiego ordynatora, który docenia talent Piotra, jego intuicję w ocenie stanu pacjenta, ale nie akceptuje jego brawurowych metod. Wspólnie walczą o życie pacjentów, mierząc się z wymagającymi diagnozami i powracającymi demonami. SOR staje się dla Piotra próbą, czy zasługuje na drugą szansę.

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Kiedy 1 odcinek serialu "SOR" w TVP2?

Odcinek 1 serialu "SOR" będzie emitowany we wtorek, 20 października 2026 r., o godz. 22.20 w TVP2.

SOR. Tak się zacznie nowy medyczny serial TVP