M jak miłość, odcinek 1952: Tomek pochwali się Mateuszowi, że oświadczy się Majce! Dla niej zrezygnuje ze ślubu dla pieniędzy ojca Justyny

Szczęście Majki i Tomka rozkwitnie w 1952 odcinku "M jak miłość"! Dla niej odpuści sobie ślub z Justyną

Majka i Tomek przyjadą razem do Grabiny w 1952 odcinku "M jak miłość", obnosząc się przed przyjaciółmi swoimi szczęściem! Nie wszyscy jednak będą wierzyli, że ta miłosna sielanka długo potrwa. Matylda (Klementyna Lamort) w rozmowie z Mateuszem i Jankiem (Jakub Sirko) nie będzie gryzła się w język, że jej przyjaciółka znów dała się nabrać na czułe słówka Tomka, zapewnienia o wielkiej miłości.

- No renesans miłości... Najpierw Tomaszek mówił o swoim zmarłym ojcu i o tym, że jest sierotą. Potem o hajsie ojca Justyny i jego willi i że zrezygnował z tego wszystkiego dla Majki...

- Albo chce z nią zerwać albo się oświadczyć - zauważy Janek, a Mateusz od razu zapyta przyjaciela, o czym on mówi.

- Nieważne... Ty się skup na jednym, bo moim zdaniem ta właścicielka na ciebie leci - wtrąci Winiar.

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Dzięki Sarze w 1952 odcinku "M jak miłość" Mateusz zapomni o Majce?

Kiedy Mateusz z przyjaciółmi ze studiów w 1952 odcinku "M jak miłość" będzie odwiedzał dom Sary Kaniewskiej (Adrianna Izydorczyk), nowej sąsiadki z Grabiny, która odziedziczyła posiadłość po zmarłej ciotce, pozwoli sobie na flirt z nieco straszną od niego dziedziczką. To właśnie ten dom wynajmą od Sary młodzi Winiarowie - Ewelina (Anna Jarosik) i Michał (Tomasz Rożniatowski). Los sprawi, że Sara pojawi się w życiu Mateusza w chwili, kiedy dojdzie do wniosku, że musi zapomnieć o Majce.

Tomek ogłosi zaręczyny z Majką w 1952 odcinku "M jak miłość"

Na razie jednak Mostowiakowi trudno będzie wyrzucić Majkę z serca. Wciąż będzie o niej myślał, o tym, co wydarzyło się, kiedy ostatnio byli w jej rodzinnym domu w Kozienicach i spacerowali nad rzeką.

Jak grom z jasnego nieba w 1952 odcinku "M jak miłość" spadnie na Mateusza "radosna" nowina od Tomka! Współlokator z akademika zacznie się zwierzać Mostowiakowi, jak bardzo jego życie różni się od tego, co łączy Michała i Ewelinę, którym lada moment urodzi się pierwsze dziecko. Tomek zauważy, że dzięki Mateuszowi młodzi małżonkowie będą mieli piękny dom w Grabinie.

- Naprawdę nieźle to ogarnąłeś. Podziwiam... Michała też podziwiam. I trochę im zazdroszczę jak sobie to życie razem układają. Mnie na starcie tak się pokomplikowało. Ale teraz już wszystko będzie dobrze. Niedługo kupuję Majce pierścionek...

- A co z Justyną, z dzieckiem? Z willą? - Mateusz nie ukryje przed Tomkiem, że jest zszokowany jego planami na przyszłość.

- To wszystko da się poukładać, ale nie wyobrażam sobie życia bez Majki - zapewni Tomek.

Majka będzie wolała Mateusza, a nie Tomka w 1952 odcinku "M jak miłość"

Jednego chłopak Majki w 1952 odcinku "M jak miłość" nie zauważy - że ukochana robi się coraz bardziej zazdrosna o Mateusza i jego znajomość z Sarą. Faktem jest, że przyjaciółka Mostowiaka już dawno pogubiła się w swoich uczuciach i nie wie, z kim chce być naprawdę!

Kiedy 1952 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1952 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 27 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Nowy mężczyzna w życiu Marysi i romans Mateusza z tajemniczą kobietą!