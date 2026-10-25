M jak miłość, odcinek 1952: Napad na Dorotę w siedlisku. Ojczym Franka rzuci się na milionerkę i zażąda pieniędzy - WIDEO

Malicki ucieknie z więzienia w 1952 odcinku "M jak miłość". Dorota i Bartek dostaną ostrzeżenie od Natalki

W 1952 odcinku "M jak miłość" Dorota i Bartek będą mieli powody do niepokoju, jeszcze zanim Malicki wtargnie do siedliska. Natalka (Dominika Suchecka) przekaże im bowiem niepokojącą wiadomość co do ojczyma Franka. Wcześniej zmuszał chłopca do kradzieży i groził Dorocie. Teraz znów będzie na wolności. Okaże się, że ostrzeżenie nie przyszło bez powodu.

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Malicki w 1952 odcinku "M jak miłość" będzie chciał zdobyć pieniądze, a Lisieccy staną się jego celem. Wykorzysta moment, gdy w siedlisku zabraknie Bartka i Franka. Lisiecki wyjdzie szukać chłopca, a Dorota zostanie sama w domu. Nie będzie miała pojęcia, że niebezpieczny mężczyzna już zakrada się do jej własnego domu.

Atak na Dorotę w siedlisku w 1952 odcinku "M jak miłość"! Malicki zniszczy dom i rzuci groźbami

W 1952 odcinku "M jak miłość" Dorota usłyszy kroki, ale nie zdąży przygotować się na to, co nastąpi. Nagle pojawi się Malicki i rzuci się na kobietę. Nie przyjdzie po rozmowę ani po kolejną szansę. Będzie domagał się gotówki, a gdy nie znajdzie odpowiedniej sumy, zacznie przeszukiwać dom i niszczyć meble. Przerażona Dorota nie będzie wiedziała, jak powstrzymać agresora.

Malicki nie znajdzie dużej ilości pieniędzy, dlatego zapowie Dorocie podanie numeru konta i zażąda, by przelała mu 100 tysięcy złotych. Dopiero wtedy ujawni, że ma jeszcze jeden sposób, by zmusić Lisieckich do posłuszeństwa. Chodzi o tajemnicę biologicznej matki Franka.

Przerażona Dorota przypomni zwyrodnialcowi, że mają już dokumenty dotyczące przeszłości Franka. - Mamy dokumenty, widzieliśmy akt urodzenia - powie kobieta. Malicki nie da się jednak zbyć. - Gówniara miała wtedy 16 lat! Nic nie ma w tych papierach! To jak??? - wrzaśnie.

Bartek zaatakuje Malickiego w 1952 odcinku "M jak miłość". Dorota wyjdzie z napadu bez poważnych obrażeń

W najgorszym momencie w 1952 odcinku "M jak miłość" Bartek zdąży wrócić do siedliska. Zobaczy, co dzieje się z Dorotą, i zaatakuje Malickiego od tyłu kijem. Dzięki jego reakcji sytuacja zostanie opanowana, a Dorota nie odniesie poważnych obrażeń. Po wszystkim kobieta będzie musiała porozmawiać z Frankiem o tym, co zrobił jego ojczym.

Chłopiec, który już wcześniej wiele wycierpiał z rąk Malickiego, znów zostanie wciągnięty w sprawy dorosłych. Lisiecka spróbuje go uspokoić i wyjaśni, że ucieczka nie pomoże przestępcy uniknąć odpowiedzialności. - Franek, twój ojczym tą ucieczką tylko przedłuży sobie wyrok - powie Dorota.

Lisieccy w 1952 odcinku "M jak miłość" będą mogli odetchnąć po niebezpiecznym ataku, ale sprawa Malickiego nie zakończy się na wtargnięciu do siedliska. Mężczyzna nadal zna sekret dotyczący matki Franka, a jego desperacja pokazuje, że nie zamierza łatwo odpuścić.

Kiedy 1952 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1952 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 27 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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