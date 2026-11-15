M jak miłość, odcinek 1958: Bartek i Dorota nie upilnują Franka! Syn ucieknie z domu, by odnaleźć prawdziwą matkę - ZDJĘCIA

Malicki w 1958 odcinku "M jak miłość" zażąda więcej za prawdę o biologicznej matce Franka

W 1958 odcinku "M jak miłość" koszmar Lisieckich wcale się nie skończy, mimo że Malicki zostanie zatrzymany po napaści na Dorotę w siedlisku. Ojczym Franka nadal będzie dysponował informacjami, które mogą pomóc chłopcu odnaleźć biologiczną matkę. Zamiast jednak wyjawić prawdę, podbije stawkę i zażąda od aż 200 tysięcy złotych.

Lisieccy będą chcieli chronić chłopca przed kolejnymi problemami. Spróbują ukryć przed nim, jak poważna jest sytuacja, ale Franek wyczuje, że dorośli nie mówią mu wszystkiego. Po tym, co przeszedł z ojczymem, nie będzie chciał ponownie czekać, aż ktoś zdecyduje za niego, kiedy pozna prawdę o własnej przeszłości.

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Franek i Hania uciekną z Grabiny w 1958 odcinku "M jak miłość"!

Franek w 1958 odcinku "M jak miłość" postanowi działać na własną rękę. Razem z Hanią po cichu wymknie się z Grabiny i pojedzie do Warszawy. Dzieci nie uprzedzą Doroty ani Bartka, a ich zniknięcie może wywołać kolejny dramat w siedlisku. Franek będzie przekonany, że sam musi dowiedzieć się, kim jest i skąd pochodzi. W Warszawie chłopiec rozpocznie własne śledztwo od rozmowy z dawną sąsiadką.

To właśnie tam będzie próbował znaleźć wskazówki, które pozwolą mu ustalić, kim jest kobieta, której tożsamość od dawna pozostaje tajemnicą. Dorota z Bartkiem niby dostali dokumentację chłopca, ale Malicki twierdzi, że akt urodzenia nie jest zgodny z prawdą.

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Dorota i Bartek nie zatrzymają Franka przed poznaniem prawdy w 1958 odcinku "M jak miłość"?

Dorota i Bartek w 1958 odcinku "M jak miłość" będą chcieli oszczędzić Frankowi kolejnych cierpień, ale ich milczenie przyniesie odwrotny skutek. Chłopiec zacznie podejrzewać, że za informacjami, które ukrywa przed nim ojczym, kryje się coś ważnego. Nie zamierza już biernie czekać, aż dorośli zdecydują się powiedzieć mu prawdę.

Kiedy 1958 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1958 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 17 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Napad na Dorotę! Ojczym Franka ujawni tajemnicę jego matki