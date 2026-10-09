M jak miłość, odcinek 1947: Majka wyzna Mateuszowi, co do niego czuje! Ona sama nie wie, z kim chce być - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-10-09 12:31

Niezdecydowana Majka (Matylda Giegżno) w 1947 odcinku "M jak miłość" znów przekona się, że Tomek (Chris Cugowski) nie jest chłopakiem, na którego może liczyć! Ale przy okazji wyjdzie z niej niezła zołza, bo znów zacznie bawić się uczuciami Mateusza (Rafał Kowalski). Jakby dalej nie widziała tego, że Mostowiak jest w niej zakochany. Przyjaciele spędzą razem szalony dzień, który w 1947 odcinku "M jak miłość" skończy się zaskakującym wyznaniem Majki. Powie wprost Mateuszowi, co do niego czuje. I żeby było jeszcze lepiej będzie chciała go pocałować. Od niej lepiej się trzymać z daleka! Poznaj szczegóły.

Tak Majka w 1947 odcinku "M jak miłość" zabawi się uczuciami Mateusza!

Biedny Mateusz źle ulokował uczucia, zakochał się w Majce, która w 1947 odcinku "M jak miłość" wykorzysta go do rozgrywek z Tomkiem. Dlaczego? Bo Kubicki znów wystawi swoją dziewczynę! Całą sobotę spędzi ze swoim małym synem i byłą kochanką Justyną, a Majkę odstawi na boczny tor. Jakby tego było mało Tomek poprosi Mateusza, żeby pojechał z Majką do jej matki do Kozienic, bo dla niego najważniejsza teraz będzie nowa rodzina.

Wściekła Majka odegra się na Tomku w 1947 odcinku "M jak miłość" kosztem Mateusza. Zacznie flirtować z przyjacielem na oczach chłopaka i rozkręci się do tego stopnia, że podczas spaceru w Kozienicach zabierze go tam, gdzie była na randce z Tomkiem. - Moje ulubione miejsce... Przychodziłam tu jako dzieciak. Potem na wagary, pierwsze randki...Byłam tu na pierwszym spacerze z Tomaszem. Już oficjalnie jako para. Magicznie nie? Cisza, spokój. Trochę jakby świat stał w miejscu...

- Ja też w Grabinie miałem takie swoje miejsce nad wodą. Też wagary, randki... Działo się...

- Randki z byłą żoną? A czemu właściwie się rozstaliście? - Majka zacznie wypytywać Mateusza o małżeństwo z Lilką (Monika Mielnicka). 

- Zostawiła mnie...

- Ciebie?

- Wiesz, to była taka szkolna miłość. To się nie miało prawa udać - wyjaśni Mostowiak. 

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Majka zacznie podrywać Mateusza na złość Tomkowi w 1947 odcinku "M jak miłość"? 

Żal będzie patrzeć na to, jak w 1947 odcinku "M jak miłość" Majka, która wciąż jest z Tomkiem, mimo jego zdrady z Justyną, tego, że teraz zgrywa idealnego ojca, partnera dla dawnej kochanki, wciąga Mateusza w jakąś perfidną grę. Nie potrafi ułożyć sobie życia z Tomkiem i jeszcze miesza Mostowiakowi w głowie.

- Nie wierzysz, że można być z kimś przez całe życie? - zapyta nagle Majka, nie spodziewając się, co usłyszy od Mateusza. 

- Chyba jeśli tylko trafisz na właściwą osobę... - Mostowiak zbliży się do przyjaciółki, w której jest zakochany, lecz ona znów go odepchnie. 

- Dobra, chodźmy... Zaraz Tomasz pomyśli, że podrywasz mu laskę...

- Przecież ustaliliśmy, że nie jesteś w moim typie - tak Mateusz obróci wszystko w żart. 

- A ty w moim trochę tak... - wypali nagle Majka, która w 1947 odcinku "M jak miłość" sama nie będzie wiedziała, z kim chce być! 

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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