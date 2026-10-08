M jak miłość, odcinek 1952: Nie Majka, a Sara zdobędzie serce Mateusza. W końcu znajdzie prawdziwą miłość? - ZDJĘCIA, WIDEO

Mateusz i Sara razem w 1952 odcinku "M jak miłość"?

W 1952 odcinku "M jak miłość" Mateusz pomoże Michałowi Winiarowi (Tomasz Rożniatowski) i Ewelinie (Anna Jarosik) znaleźć nowy dom w Grabinie. Przy okazji pozna Sarę Kaniewską, która odziedziczyła posiadłość na wsi po swojej ciotce. Nowa dziewczyna szybko zwróci uwagę Mostowiaka. Na zdjęciu z nowych odcinków widać Mateusza i Sarę razem przed domem. Oboje wyglądają na zainteresowanych rozmową, a ich spotkanie od razu przyciąga uwagę. To może być początek znajomości, która bardzo szybko nabierze znaczenia... Tym bardziej że Mateusz od dawna nie ma szczęścia w miłości. Jego uczucie do Majki pozostaje nieodwzajemnione, a dziewczyna wciąż jest związana z Tomkiem Kubickim (Chris Cugowski). I chociaż wiele wskazuje na to, że związek nie przetrwa, Majka chyba ma się czego obawiać. Widocznie zwlekała za długo, a Sara zawróci studentowi w głowie.

Mało tego, Mostowiakowi nie wyszła także relacja z Bogną (Sherazade Wolff), bo chociaż dziewczyna była w żołnierzu zauroczona, szybko zauważyła to, co Mateusz silnie czuje do Majki. Nie chciała dalej być "tą trzecią". Zerwała relację z wnukiem Barbary (Teresa Lipowska).

Nie Majka, a Sara zdobędzie serce Mateusza?

Mateusz długo nie potrafi odpuścić Majki. Nawet wtedy, gdy było jasne, że dziewczyna nie odwzajemnia jego uczuć, Mostowiak wciąż miał nadzieję, że w końcu wybierze właśnie jego, chociaż z drugiej strony nigdy nie powiedział wprost, co czuje do koleżanki. Wygląda jednak na to, że los może mieć dla niego zupełnie inny plan. Pojawienie się Sary w Grabinie nastąpi w momencie, gdy Mateusz będzie potrzebował nowego początku. Dziewczyna nie będzie związana z jego dotychczasowymi miłosnymi problemami.

Sara będzie nową mieszkanką Grabiny. Odziedziczy po ciotce posiadłość na wsi i zamieszka w sąsiedztwie rodziny Mostowiaków. To właśnie przy okazji poszukiwania domu dla Michała i Eweliny Mateusz ją pozna. Na tym jednak ich znajomość się nie skończy. Zapowiedzi kolejnych scen "M jak miłość" sugerują, że Mateusz i Sara szybko się do siebie zbliżą, a między nimi pojawi się namiętność. Zdjęcia widoczne w naszej galerii pokazują ich razem i tylko podsycaja pytania o to, czy Mostowiak znalazł właśnie dziewczynę, która pozwoli mu zostawić Majkę za sobą.

Mateusz w końcu znajdzie prawdziwą miłość w "M jak miłość"?

Przez długi czas wydawało się, że Mateusz jest skazany na jednostronne uczucie do Majki. Nawet jeśli dziewczyna zacznie później inaczej patrzeć na ich relację, w życiu Mostowiaka może już pojawić się ktoś nowy. Sara może okazać się dla niego zupełnie inną historią. Ich znajomość dopiero się rozpocznie, ale kolejne sceny sugerują, że nie będzie to zwykła sąsiedzka relacja. Czy Mateusz naprawdę się zakocha? A może właśnie Sara okaże się dziewczyną, przy której po raz pierwszy od dawna będzie miał szansę na prawdziwie szczęśliwą miłość?