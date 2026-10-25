M jak miłość, odcinek 1951: Magda w ciąży uprzedzi Andrzeja, jak bardzo zmieni się ich życie po narodzinach dziecka! Wystraszy się? - ZDJĘCIA

Tak Magda w 1951 odcinku "M jak miłość" powie Andrzejowi o ciąży! Życie Budzyńskich nie będzie takie samo

W 1951 odcinku "M jak miłość" Magda w końcu zdecyduje się przekazać Andrzejowi wiadomość, która całkowicie odmieni ich wspólną przyszłość. Budzyńska, która wcześniej zobaczyła dwie kreski na teście ciążowym, początkowo nie będzie w stanie uwierzyć, że naprawdę zostanie matką.

Tym bardziej że przez lata Magda żyła w przekonaniu, iż urodzenie własnego dziecka jest dla niej praktycznie niemożliwe. Wszystko przez poważne problemy zdrowotne i przeszczep serca, po którym lekarze ostrzegali ją przed zagrożeniami związanymi z ciążą. Co więcej, ostatnie badania sugerowały nawet, że Magda wkracza w okres menopauzy. Nic więc dziwnego, że pozytywny wynik pierwszego testu wyda jej się wręcz nieprawdopodobny!

Budzyńska w 1951 odcinku "M jak miłość" postanowi wykonać kolejne testy, aby upewnić się, że nie doszło do pomyłki. Jednak wszystkie pokażą dokładnie to samo! Dopiero wtedy Magda zacznie oswajać się z myślą, że pod jej sercem naprawdę rozwija się dziecko.

Wieczorem postanowi podzielić się tą wiadomością z Andrzejem, wykorzystując do tego zabawki małego Antosia, które Paweł (Rafał Mroczek) zostawi wcześniej w siedlisku. Kiedy Budzyński wspomni, że trzeba będzie oddać je Zduńskiemu, żona niespodziewanie zasugeruje, że być może jeszcze im się przydadzą.

Magda w 1951 odcinku "M jak miłość" zapyta Andrzeja, czy jest gotowy na dziecko! Przestraszy się?

W 1951 odcinku "M jak miłość" kiedy pierwsze emocje związane z ciążą nieco opadną, Magda zacznie zastanawiać się, czy ona i Andrzej rzeczywiście są przygotowani na wychowywanie małego dziecka. Budzyńska doskonale będzie zdawała sobie sprawę, że pojawienie się niemowlęcia całkowicie odmieni ich dotychczasowy rytm życia.

Nie będzie już tyle czasu na odpoczynek, spontaniczne wyjazdy czy spokojne wieczory. Zamiast tego pojawią się nocne pobudki, płacz, kolki, ząbkowanie i wszystkie inne wyzwania, które doskonale znają rodzice małych dzieci.

Andrzej w 1951 odcinku "M jak miłość" zaskoczy jednak Magdę swoją reakcją! Zamiast zacząć martwić się nadchodzącymi trudnościami, Budzyński spojrzy na przyszłe rodzicielstwo z ogromnym entuzjazmem. Szybko okaże się, że perspektywa nieprzespanych nocy i dodatkowych obowiązków nie przeraża go tak bardzo, jak mogłaby przypuszczać jego żona.

Wręcz przeciwnie, Andrzej w 1951 odcinku "M jak miłość" zacznie już wyobrażać sobie wspólne chwile z dzieckiem, a nawet zastanawiać się, czy na świecie pojawi się chłopiec, czy dziewczynka!

- A nie boisz się, że wszystko się zmieni? - Ale, że co? - No wiesz, nocne wstawanie, krzyki, kolki, ząbkowanie, wożenie do przedszkola, różyczki, odry, ospy. - No ale jak będzie chłopak to w gałę poharatamy. - A jak dziewczyna?! - To też. Nie mogę się doczekać.

Andrzej w 1951 odcinku "M jak miłość" zacznie marzyć o synu czy córce? Tak odpowie Magdzie!

W 1951 odcinku "M jak miłość" rozmowa Budzyńskich szybko zejdzie na temat płci ich przyszłego dziecka. Magda będzie chciała wiedzieć, czy Andrzej rzeczywiście zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele obowiązków czeka ich po narodzinach malucha. Budzyński jednak zamiast skupiać się na trudnościach, z uśmiechem zacznie snuć plany dotyczące wspólnego spędzania czasu z potomkiem. W pewnym momencie wspomni nawet o graniu w piłkę z synem! Kiedy jednak Magda zapyta, co będzie, jeśli urodzi im się córka, prawnik bez najmniejszego wahania odpowie, że z dziewczynką również chętnie będzie grał w piłkę.

Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1951 "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października 2026 roku, o godzinie 20.50 w TVP2.

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