M jak miłość, odcinek 1951: Adam zostawi Natalkę tuż po ślubie. Nie będzie z nim szczęśliwa. Hania zada jej niewygodne pytanie - ZWIASTUN

To dlatego Adam w 1951 odcinku "M jak miłość" zostawi Natalkę w najgorszej chwili
Rozstanie Natalki i Adama w 1951 odcinku "M jak miłość" będzie tylko chwilowe, ale nastąpi w najgorszym możliwym dniu! Okrutnym zrządzeniem losu właśnie tego dnia Hania będzie walczyła o życie wskutek wypadku na basenie. Karski nie wróci do żony i zostawi ją samą w tak dramatycznej chwili. Powód?
Komendant policji z Lipnicy wyjedzie na całodniowe szkolenie do ośrodka w Warszawie. Po wypadku Hani nieobecność Adama wykorzysta Mikołaj Lipiński, który w oczach Natalki zostanie bohaterem! Będzie miała mu za co dziękować już do końca życia...
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Natalka w 1951 odcinku "M jak miłość" okłamie Hanię, że jest szczęśliwa z Adamem
Zanim jednak rozegra się wypadek Hani w 1951 odcinku "M jak miłość" Natalka nie zdoła ukryć przed córką, że jej życie z Adamem wcale nie jest miłosną sielanką nowożeńców. Przeciwnie! Nawet specjalnie nie będzie tęskniła za mężem podczas jego służbowego wyjazdu.
- Gdzie Adam? - zapyta Hania widząc, że Natalka spędza poranek w ogrodzie.
- Kończy dziś szkolenie, także będzie pewnie wieczorem...
- A jesteś z nim szczęśliwa?
- Co to jest za pytanie?
- Nie odpowiada się pytaniem na pytanie!
- A nie widać? - Natalka nie przekona Hani o małżeńskim szczęściu. Jakby tego było mało w 1951 odcinku "M jak miłość" będzie wciąż wspominać randkę z Mikołajem Lipińskim. Dyrektor szkoły napisze też do niej wiadomość, życząc udanego weekendu.
Adam nie wróci do Natalki, kiedy dojdzie do wypadku Hani w 1951 odcinku "M jak miłość"
Niedługo później telefon Adama sprawi, że Natalka w 1951 odcinku "M jak miłość" zostanie w Grabinie dłużej bez męża. Podczas szkolenia policjantów nastąpi jakieś opóźnienie. Karski wyjaśni żonie, że nie wróci do domu tego samego dnia. - Takie ryzyko szkoleń z chłopakami pracującymi w terenie. W tej robocie nie ma planu lekcji. A tak się cieszyłem, że razem wypijemy kawę w łóżku...
- Nie mów, że chodziło o kawę?
- Bardzo za tobą tęsknię...
- Ja za tobą też. Dlatego idę to rozbiegać. Tobie też polecam... - skłamie Natalia.
Nawet wypadek Hani nie sprowadzi Adama do Grabiny w 1951 odcinku "M jak miłość".
Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość" w TVP2?
Odcinek 1951 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.