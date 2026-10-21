M jak miłość, odcinek 1951: Wypadek Hani połączy Natalkę i Mikołaja! Tak podziękuje mu za uratowanie życia córki - ZDJĘCIA

Mikołaj uratuje życie topiącej się Hani w 1951 odcinku "M jak miłość"!

W 1951 odcinku "M jak miłość" Hania zaliczy groźny upadek na basenie i to akurat w momencie, gdy nie będzie obok ratownika. Córka Natalki skoczy do wody, ale źle wyliczy odległość i przywali głową o dno, przez co długo nie będzie się wyławiać na dno, co na szczęście zauważy jedna z jej koleżanek i od razu zawoła na pomoc Mikołaja.

W 1951 odcinku "M jak miłość" Lipiński bez wania wskoczy do wody, po czym podpłynie do Hani i wyciągnie ją na dno. Mikołaj udzieli córce Natalki pierwszej pomocy i rozpocznie resuscytację, gdy dziewczynka przystanie oddychać, dzięki czemu uratuje jej życie!

Lipiński zacznie pocieszać Natalkę w 1951 odcinku "M jak miłość"!

W 1951 odcinku "M jak miłość" na basenie zjawią się także zaalarmowani ratownicy, którzy przejmą opiekę nad Hanią. Na szczęście, córka Natalki będzie już przytomna, ale medycy na wszelki wypadek postanowią zabrać ją do szpitala, o czym poinformują i jej matkę, która także zjawi się na miejscu po przerażającym telefonie od Mikołaja.

W 1951 odcinku "M jak miłość" Natalka ruszy za noszami, na których będzie leżała jej córka. Ratownicy będą akurat pakować je do karetki, gdy do przerażonej Mostowiakowej podejdzie Lipiński, który od razu zacznie ją pocieszać.

- Na pewno będzie wszystko dobrze. W razie czego dajcie znać, jak poszły badania - pocieszy ją Mikołaj.

Ratownik przerwie gorące chwile Natalki i Mikołaja w 1951 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1951 odcinku "M jak miłość" Natalka będzie ogromnie wdzięczna Mikołajowi. Szczególnie, że będzie wiedziała, że to właśnie jemu zawdzięcza życie córki. Mostowiakowa czule podziękuje Lipińskiemu, do którego znów mocno się zbliży! Do tego stopnia, że przytuli się do dyrektorka, a oboje będą już o krok od pocałunku.

- Jasne, Mikołaj, gdyby nie ty... że ją uratowałeś… Bardzo ci dziękuję. Będę ci wdzięczna do końca życia… - zapowie mu Natalka.

Ale wtedy w 1951 odcinku "M jak miłość" miłe chwile przerwie im ratownik, który zakomunikuje, że Hania jest już gotowa do transportu. Medyk zaprosi Natalkę do środka, przez co ona od razu puści Mikołaja z objęć i wejdzie do córki.

- Pacjentka gotowa, zapraszam mamę do karetki - powie ratownik.

- Tak, dziękuję - odpowie posłusznie Natalka.

Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1951 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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