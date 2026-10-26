M jak miłość, odcinek 1951: Żak przyłapie Natalkę i Lipińskiego! Doniesie Adamowi, co jego żona wyprawia z dyrektorem? - ZWIASTUN

Natalka miesiąc po ślubie z Adamem pocałuje Mikołaja Lipińskiego w 1951 odcinku "M jak miłość"

Wpadka Natalki i Lipińskiego przed Żakiem w 1951 odcinku "M jak miłość" może zapobiec małżeńskiej zdradzie, by Adam Karski w porę pozbył się rywala! Póki co komendant policji z Lipnicy zauważył wprawdzie, że dyrektor szkoły kręci się koło Natalii, ale nie widzi w nim większego zagrożenia. Po tym jak Adam zostawi żonę samą w Grabinie i dojdzie do tragicznego wypadku Hani (Wiktoria Basik) wszystko się jednak zmieni!

Niespełna miesiąc po ślubie z Adamem w 1951 odcinku "M jak miłość" Natalka czuje pocałuje Mikołaja. Z wdzięczności za uratowanie życia jej córce. Jak do tego dojdzie? Najpierw przed szpitalem w Gródku młoda mężatka wpadnie Lipińskiemu w ramiona, a kiedy odwiezie ją do leśniczówki w Grabinie, nie pozwoli jej tak szybko odejść.

- Nigdy nie zapomnę ci tego, co zrobiłeś. Dziękuję...

- Dobrze, że byłem akurat obok i w sumie wszystko dobrze się skończyło. Cieszę się, że takiego mnie zapamiętasz... - Mikołaj przyciągnie Natalkę do siebie, by ją objąć. - Muszę jeszcze Hani spakować piżamę i jakieś tam drobiazgi... Dziękuję... - na pożegnanie Natalia "niewinnie" pocałuje Lipińskiego w policzek. Niby nic takiego, ale spojrzy na niego w taki sposób, jakby świata poza nim nie widziała. I na krótką chwilę zapomni o Adamie.

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Żak przyłapie Natalkę i Lipińskiego na pocałunku w 1951 odcinku "M jak miłość"

Świadkiem pocałunku Natalki i Lipińskiego w 1951 odcinku "M jak miłość" będzie Robert Żak. Mąż Kisielowej (Małgorzata Rożniatowska) zza płotu wypatrzy niepokojącą scenę z udziałem żony Adama Karskiego, który akurat wyjedzie na służbowe szkolenie do ośrodka policji w Warszawie.

- Ojoj niedobrze... - Żak tylko tak podsumuje wybryki Natalki z Lpińskim.

Znając wścibski charakter Żaka tak tego nie zostawi! Nie dopuści, by Natalka zdradziła Adama z Lipińskim i będzie trzymał rękę na pulsie. Niewykluczone, że to właśnie mąż Kisielowej doniesie Karskiemu, co żona wyrabia pod jego nieobecność.

Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1951 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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