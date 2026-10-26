M jak miłość, odcinek 1951: Adam nie wróci do Natalki po wypadku Hani. Powie mężowi, co Lipiński zrobił dla jej córki - ZDJĘCIA

Natalka zostanie sama po wypadku Hani w 1951 odcinku "M jak miłość"

Walka o życie Hani w 1951 odcinku "M jak miłość", którą Mikołaj Lipiński rozpocznie na basenie, kiedy wyciągnie tonącą córkę Natalii z wody, na szczęście skończy się szczęśliwi. Hania przeżyje dzięki szybkiej interwencji dyrektora szkoły, a tragedia, która się wydarzy na zawsze połączy Natalkę z Lipińskim. Ale Adam Karski nie będzie miał pojęcia, jak daleko zabrnęły sprawy między jego żoną a Mikołajem.

Po przewiezieniu Hani do szpitala w Gródku w 1951 odcinku "M jak miłość" zrozpaczona Natalka zostanie zupełnie sama! Nie będzie mogła liczyć na obecność Adama, a jego wsparcie przez telefon na niewiele się zda. Przekaże jednak mężowi, że Hania trafiła na oddział pediatryczny i przeszła całą serię badań.

- Czekamy na wyniki badań. Muszą potwierdzić, że wszystko jest w porządku, że nie ma zapalenia płuc zachłystowego czy jakiś urazów... Boże święty dlaczego to tyle trwa?

- Spokojnie! Wszystko będzie dobrze! Wszystko jest dobrze... - zapewni ukochaną Adam, lecz to niezbyt pomoże.

- Wiem Adam... Ale po prostu jak dostałem ten telefon, chyba w życiu tak szybko nie biegłam... Mikołaj... Gdyby nie Mikołaj to ja nawet nie chcę myśleć, jakby się to skończyło! - Natalka w 1951 odcinku "M jak miłość" przyzna się mężowi, że to Lipiński ocalił jej córkę przed utonięciem w basenie.

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Adam nie zapanuje nad gniewem w 1951 odcinku "M jak miłość", kiedy usłyszy, co zrobił Lipiński

Po tych słowach żony Adam w 1951 odcinku "M jak miłość" wybuchnie gniewem. Obwini o wypadek Hani na badanie ratownika, który zaniedbał swoje obowiązki, bo nie pilnował grupy nastolatków.

- Gdzie był ten cholerny ratownik?!

- To nie jest teraz istotne! Poczekaj, idzie lekarz... Potem zadzwonię

- Zadzwoń potem! Kocham cię!

- Ja ciebie też...

Lekarz Hani w 1951 odcinku "M jak miłość" przekaże Natalii pomyślne wyniki badań i postawi diagnozę, że 11-latka wyjdzie z wypadku bez żadnych obrażeń.

- Wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Rentgen klatki piersiowej, tomografia, gazometria, ale zostawimy jeszcze Hanię do jutra na obserwacji...

Hania w szpitalu pocieszy Natalkę po wypadku w 1951 odcinku "M jak miłość"

W przypływie emocji Natalka rzuci się lekarzowi w ramiona i zaraz potem pójdzie do córki. Hania, widząc jej łzy, postara się pocieszyć matkę. Jednocześnie wyjaśni, że wykonując ryzykowny skok do basenu, nie myślała, jak fatalne mogą być tego skutki.

- Nie martw się mamo...

- Jak się mam nie martwić? Jestem dla mnie najważniejsza na świecie... Wiesz, jak się mogło skończyć?

- Jesteś zła?

- Jestem szczęśliwa, że nic ci się nie stało

- Ja nie wiedziałam, że ja mogę...

- Wiem, wiem córeczko... Tylko po prostu musisz być uważniejsza. Troszeczkę bardziej ostrożna, dobrze? Boże jak ja się dziś bałam...

- Mamo, ja nie chcę cię denerwować, tylko nie zawsze mi wychodzi...

- Wiem, kocham cię łobuzie...

Po wyjściu od Hani ze szpitala w 1951 odcinku "M jak miłość" Natalka będzie mogła liczyć na wsparcie Mikołaja Lipińskiego, który odwiezie ją do leśniczówki i nie opuści nawet na chwilę. Adam nie będzie miał o tym pojęcia.

Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1951 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Wypadek Hani na basenie zbliży Natalkę do Lipińskiego!

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