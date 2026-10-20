M jak miłość, odcinek 1951: Wypadek Hani na basenie! Natalka wezwie na pomoc Budzyńskich, ale to on uratuje Hanię przed utonięciem - ZDJĘCIA

Co się stanie z Hanią w 1951 odcinku "M jak miłość"? Córka Natalki cudem nie utonie!

Wypadek Hani na basenie w 1951 odcinku "M jak miłość" będzie efektem popisów 11-latki przed chłopakiem z klasy, który bardzo jej się podoba! Córka Natalki będzie chciała zrobić na nim wrażenie i wskoczy do wody, nie zważając na to, że w pobliżu nie będzie ratownika! Poza tym bez nadzoru skoki do wodu uczestników zajęć będą zakazane!

Lipiński uratuje Hanię przed utonięciem w 1951 odcinku "M jak miłość"

Wystarczy chwila nieuwagi i w 1951 odcinku "M jak miłość" Hania pójdzie pod wodę, uderzy głową o dno i straci orientację. Ratownik na basenie nawet tego nie zauważy, ale koleżanki Hani od razu zorientują się, że 11-latka nie wypłynęła na powierzchnię. Tonącą Hanię wyłowi dyrektor szkoły i nauczyciel matematyki, Mikołaj Lipiński (Mateusz Kościukewicz). Dziewczynka będzie nieprzytomna, przestanie oddychać, więc Lipiński wykona reanimację. Dzięki szybkiej akcji Hania nie umrze!

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Kiedy Hania odzyska przytomność i przyjedzie karetka w 1951 odcinku "M jak miłość" na basen dotrze też wystraszona Natalka. Na pływalnię do Gródka przywiozą ją Budzyńscy. To właśnie w siedlisku Natalka wezwie Magdę (Anna Mucha) i Andrzeja (Krystian Wieczorek) na ratunek, bo zostanie w leśniczówce sama, bez męża Adama Karskiego i auta, którym mogłaby dotrzeć do Gródka.

Natalka nie będzie mogła liczyć na Adama po wypadku Hani w 1951 odcinku "M jak miłość"

Szczęśliwie Hania w 1951 odcinku "M jak miłość" wyjdzie z wypadku na basenie bez żadnych obrażeń. Ratownicy z karetki zabiorą córkę Natalki do szpitala w Gródku, a ona zapewni Mikołaja, że do końca życia będzie mu wdzięczna za ocalenie jej córki. Lekarz ze szpitala uspokoi Natalię, że Hani nie grozi nic poważnego. Diagnoza sprawi, że Natalka odetchnie z ulgą. Wciąż jednak nie będzie przy niej Adama, bo Karski wyjedzie na służbową delegację, więc tylko zadzwoni do żony, wspierając ją na odległość.

Czułe pożegnanie Natalki i Lipińskiego w 1951 odcinku "M jak miłość"! Zobaczy ich Żak

Rozstanie Natalki i Adama oraz wypadek Hani w 1951 odcinku "M jak miłość" wykorzysta Lipiński, który od dłuższego czasu kręci się koło policjantki i miesza jej w głowie. Zawiezie ją z powrotem do leśniczówki w Grabinie, a ich czułe pożegnanie zobaczy Robert Żak (Krzysztof Tyniec), mąż Kisielowej (Małgorzata Rożniatowska).

Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1951 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

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