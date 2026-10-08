M jak miłość, odcinek 1951: Lipiński bohaterem! Uratuje życie Hani i tak wreszcie przekona do siebie Natalkę - ZDJĘCIA

Mikołaj ruszy na pomoc Hani po przerażającym wypadku w 1951 odcinku "M jak miłość"!

W 1951 odcinku "M jak miłość" w trakcie pobytu uczniów na basenie dojdzie do groźnego wypadku Hani. Córka Natalki skoczy do wody i nieszczęśliwie uderzy się głową o dno i to w momencie, gdy akurat przy dzieciach nie będzie żadnego ratownika. Wówczas pojawi się panika, bo życie Mostowiakównej zostanie poważne zagrożone.

Ale na szczęście, wtedy w 1951 odcinku "M jak miłość" do akcji ruszy Mikołaj. Dyrektor szkoły od razu pobiegnie Hani na ratunek. Lipiński wyjmie Mostowiakówną z wody, po czym przystąpi do jej reanimacji na oczach przerażonych dzieci i zaalarmowanej Natalki, która w końcu także zjawi się na miejscu.

Lipiński wesprze przerażoną Natalkę w 1951 odcinku "M jak miłość"!

Podobnie jak w 1951 odcinku "M jak miłość" wezwani na miejsce ratownicy. Medycy przejmą dziewczynkę od Mikołaja, który dzięki szybkiej reakcji uratuje jej życie. Zwłaszcza, że w tym momencie szczególnie będzie liczył się czas. Tym bardziej, że Hania będzie przecież pod wodą.

W 1951 odcinku "M jak miłość" Hania wyląduje w szpitalu, gdzie na wieści o córce z niepokojem będą czekali Natalka, ale nie ze swoim świeżo upieczonym mężem Adamem (Patryk Szwichtenberg) tylko właśnie Mikołajem, który nie odstąpi jego żony ani na krok, czy to jeszcze na basenie, czy już w placówce medycznej. A to zdecydowanie mu popłaci.

Natalka tuż po ślubie zostawi Adama dla Mikołaja w 1951 odcinku "M jak miłość"?

Wszystko przez to, że tym zachowaniem w 1951 odcinku "M jak miłość" już na dobre wkupi się w łaski Natalki, która uzna go za prawdziwego bohatera. Wówczas Lipiński jeszcze mocniej zyska w oczach świeżo upieczonej pani Karskiej, która możliwe, że właśnie jeszcze bardziej zacznie żałować, że wyszła właśnie za Adama, a nie za niego.

Szczególnie, że przecież sam Mikołaj ją przed tym przestrzegał tuż po jej ślubie z rywalem. A w 1951 odcinku "M jak miłość" to stanie się faktem. Czy zatem Natalka w końcu zostawi Adama dla bohaterskiego Mikołaja? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1951 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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