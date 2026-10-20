M jak miłość, odcinek 1951: Magda w ciąży! Andrzej zauważy zmianę w wyglądzie żony, ale nie powie mu o dziecku - ZDJĘCIA

Ciąża Magdy potwierdzona w 1951 odcinku "M jak miłość"! Będzie miała dziecko z Andrzejem

Magda w ciąży w 1951 odcinku "M jak miłość" wciąż nie otrząśnie się z szoku, jaki wywołał w niej wynik testu ciążowego - dwie kreski wskazujące na to, że zostanie matką. Przez lata była przekonana, że nigdy nie urodzi własnego dziecka. Przeszła przeszczep serca i wciąż jest pod opieką kardiologa, który odradzał jej ciążę właśnie ze względu na jej stan.

Teraz największe marzenie Magdy może się spełnić, ale w 1951 odcinku "M jak miłość" pojawi się poważny problem. Czy po przeszczepie serca Magda będzie mogła bezpiecznie urodzić zdrowe dziecko? Poza tym Budzyńska ostatnio przeszła badania u lekarza, które wykazały, że wkracza w okres menopauzy...

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Andrzej zauważy zmianę wyglądu ciężarnej Magdy w 1951 odcinku "M jak miłość"

Podczas pobytu w siedlisku w 1951 odcinku "M jak miłość" Magda sięgnie po kolejne testy ciążowe, przekonana o tym, że ten, który wyrzuciła do kosza błędnie wskazał dwie kreski. - Nie tam. Na pewno to jest jakiś przeterminowany towar...

Zanim Andrzej dowie się o ciąży Magdy, leżąc w łóżku z żoną zauważy wyraźną zmianę w jej wyglądzie. Przytuli ukochaną, delikatnie pomasuje ją po piersiach i wtedy wyczuje, że nie są takie, jak zapamiętał.

- Z twoim biustem wydarzyło się bardzo coś miłego... - komplement Budzyńskiego w 1951 odcinku "M jak miłość" tylko potwierdzi ciążę Magdy.

Ale na tym nie koniec, bo w finale 1951 odcinka "M jak miłość" Magda pokaże Andrzejowi wyniki testów ciążowych, które zrobi jeszcze tego samego dnia i ogłosi radosną nowinę, że będą rodzicami. Jaka będzie reakcja Budzyńskiego na ciążę Magdy? On skończył już 50 lat, Magda skończyła 44 lata, więc w jej wieku i po przeszczepie serca ciąża jest dość ryzykowna.

Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1951 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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