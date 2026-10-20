M jak miłość, odcinek 1951: Magda w ciąży! Andrzej zauważy zmianę w wyglądzie żony, ale nie powie mu o dziecku - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-10-20 12:32

Czy ciąża Magdy (Anna Mucha) potwierdzi się w 1951 odcinku "M jak miłość"? Pozytywny wynik testu ciążowego nie przekona jej, że spodziewa się dziecka! Nawet komplementy Andrzeja (Krystian Wieczorek), który zauważy zmianę wyglądu ukochanej, bardziej niż zwykle zaokrąglony biust, nie będą dla Magdy wystarczającym dowodem, że zostanie matką. Dlatego nie powie Budzyńskiemu, że będą mieli dziecko. By mieć pewność w 1951 odcinku "M jak miłość" Magda zrobi kolejne testy, ale za każdym razem wynik będzie taki sam. Czy podzieli się radosną nowiną z Andrzejem? Sprawdź, co się wydarzy.

Ciąża Magdy potwierdzona w 1951 odcinku "M jak miłość"! Będzie miała dziecko z Andrzejem

Magda w ciąży w 1951 odcinku "M jak miłość" wciąż nie otrząśnie się z szoku, jaki wywołał w niej wynik testu ciążowego - dwie kreski wskazujące na to, że zostanie matką. Przez lata była przekonana, że nigdy nie urodzi własnego dziecka. Przeszła przeszczep serca i wciąż jest pod opieką kardiologa, który odradzał jej ciążę właśnie ze względu na jej stan.

Teraz największe marzenie Magdy może się spełnić, ale w 1951 odcinku "M jak miłość" pojawi się poważny problem. Czy po przeszczepie serca Magda będzie mogła bezpiecznie urodzić  zdrowe dziecko? Poza tym Budzyńska ostatnio przeszła badania u lekarza, które wykazały, że wkracza w okres menopauzy... 

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Andrzej zauważy zmianę wyglądu ciężarnej Magdy w 1951 odcinku "M jak miłość"

Podczas pobytu w siedlisku w 1951 odcinku "M jak miłość" Magda sięgnie po kolejne testy ciążowe, przekonana o tym, że ten, który wyrzuciła do kosza błędnie wskazał dwie kreski. - Nie tam. Na pewno to jest jakiś przeterminowany towar...

Zanim Andrzej dowie się o ciąży Magdy, leżąc w łóżku z żoną zauważy wyraźną zmianę w jej wyglądzie. Przytuli ukochaną, delikatnie pomasuje ją po piersiach i wtedy wyczuje, że nie są takie, jak zapamiętał.

- Z twoim biustem wydarzyło się bardzo coś miłego... - komplement Budzyńskiego w 1951 odcinku "M jak miłość" tylko potwierdzi ciążę Magdy.

Ale na tym nie koniec, bo w finale 1951 odcinka "M jak miłość" Magda pokaże Andrzejowi wyniki testów ciążowych, które zrobi jeszcze tego samego dnia i ogłosi radosną nowinę, że będą rodzicami. Jaka będzie reakcja Budzyńskiego na ciążę Magdy? On skończył już 50 lat, Magda skończyła 44 lata, więc w jej wieku i po przeszczepie serca ciąża jest dość ryzykowna. 

Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość" w TVP2? 

Odcinek 1951 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2. 

M jak miłość. Anita załamie się, bo nie zajdzie w ciążę! Tylko Magda ją zrozumie

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