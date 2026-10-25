M jak miłość, odcinek 1952: Artur wyniesie ostatnie rzeczy z domu w Grabinie! Basia nie pożegna ojca - ZDJĘCIA

Agnes nie będzie chciała rozmawiać z Arturem w 1952 odcinku "M jak miłość"

Nikt z rodziny Artura w 1952 odcinku "M jak miłość" nie dowie się, gdzie teraz mieszka, co się z nim dzieje i czy naprawdę przestał się spotykać z kochanką Joanną (Dominika Sakowicz)! Od dnia, w którym Marysia wyrzuciła męża z domu, Rogowski pomieszkiwał w hotelu w Gródku. Nie opuścił na zawsze Grabiny, bo w sąsiedniej Lipnicy prowadzi przecież wiejską przychodnię. Tylko raz ośmielił się przekroczyć próg domu Mostowiaków i stanąć twarzą w twarz z Barbarą.

Po wyjeździe Marysi na Mazury w 1952 odcinku "M jak miłość" Rogowski postanowi ułożyć jakoś relacje z córkami. Przypadek sprawi, że wpadnie na Agnes w przychodni, ale nie będzie chciała słuchać żadnych jego wyjaśnień.

- Nie było okazji, żeby porozmawiać o tym wszystkim, co się dzieje teraz...

- Ale ja nie chcę z tobą rozmawiać. Nie wiem, co się z tobą dzieje, gdzie mieszkasz, nie chcę wiedzieć i nadal jestem po stronie Marysi... A z drugiej strony nie odnalazłam cię, żeby teraz znowu... Wiedziałam, że to jest chyba za piękne...

- Ja pójdę już... A myślisz, że wieczorem mógłbym wpaść do domu po kilka rzeczy?

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Wyprowadzka Artura z domu w Grabinie bez pożegnania z Basią w 1952 odcinku "M jak miłość"

Powrót Artura do domu w Grabinie w 1952 odcinku "M jak miłość" będzie dla niego trudnym przeżyciem. Zanim wejdzie do środka, zatrzyma auto na podwórku, rozmyślając o tym, co go tam czeka. Agnes lodowatym tonem poinformuje ojca, że ani Basia ani tym bardziej babcia Barbara (Teresa Lipowska) nie chcą go widzieć. Nie będzie wiedziała, że młodsza siostra obserwuje przez okno, jak Rogowski wynosi się z domu, zabiera ostatnie rzeczy.

Córka Marysi i Artura w 1952 odcinku "M jak miłość" nagle wyjdzie na zewnątrz. Poda mu czarne etui, ze słuchawkami, które znajdzie przypadkiem.

- Dzięki, bo szukałem... Basiu... - zacznie Artur, ale nie pożegna się z nią.

- Jedź ostrożnie... - powie nastolatka, która wciąż nie będzie chciała znać ojca.

Kiedy 1952 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1952 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 27 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Artur kocha Joannę, ale będzie walczył o Marysię! Kochanka nie odpuści