M jak miłość, odcinek 1954: Mariusz wyładuje się na Kasi! Po pijaku dopuści się strasznego czynu. Nie powie nikomu, co jej zrobił - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-10-24 19:51

Okrutny Mariusz (Mateusz Mosiewicz) w 1954 odcinku "M jak miłość" urządzi Kasi (Paulina Lasota) piekło na ziemie! Ukochana żona stanie się kolejną ofiarą Sanockiego, który po pijaku wyładuje na niej swoją agresję. Tym razem jednak nie skończy się na awanturze czy szarpaninie. Kasia boleśnie przekona się, że Mariusz to potwór w ludzkiej skórze. Siłą zaciągnie ją do łóżka i zgwałci w 1954 odcinku "M jak miłość. Zastraszona Kasia nie powie nikomu, co zrobił jej mąż. Czy znajdzie w sobie odwagę, by uciec z córką Zosią od gwałciciela i zabójcy? Poznaj szczegóły!

Pijany Mariusz siłą zaciągnie Kasię do łóżka i zgwałci w 1954 odcinku "M jak miłość"

Przerażające sceny rozegrają się w 1954 odcinku "M jak miłość" w domu Kasi i Mariusza! Po raz kolejny Sanocki sięgnie do kieliszka. Alkohol pozwoli mu zagłuszyć wyrzuty sumienia po zabójstwie Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk), ale też doprowadzi do tego, że stanie się jeszcze bardziej agresywny i bezwzględny nawet wobec ukochanej.

Nieobliczalnemu Mariuszowi w 1954 odcinku "M jak miłość" nie da spokoju myśl, że Kasia go okłamuje, że miała romans z Sowińskim. Nie będzie miał pojęcia, że ukrywa przed nim coś znacznie gorszego, że nie on, a Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) jest ojcem jej córki Zosi... Gniew Mariusza zacznie narastać do tego stopnia, że doprowadzi do wybuchu przemocy wobec żony.

Za drzwiami pięknej wilii w 1954 odcinku "M jak miłość" rozegra się horror, kiedy pijany Mariusz dopadnie żonę, przyciśnie żonę do ściany i zagrodzi jej drogę. Przestraszona Kasia spróbuje się od niego uwolnić, ale potwór nie odpuści. Siłą zaciągnie Kasię do łóżka i brutalnie wykorzysta. Chociaż Kasia będzie próbowała się bronić, Mariusz ją zgwałci. Po wszystkim ofiara gwałciciela i mordercy wybuchnie płaczem. Uświadomi sobie, że nikt jej nie pomoże...

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Milczenie zgwałconej Kasi w 1954 odcinku "M jak miłość"! Nie wyda Mariusza nawet przed Anetą

Zgwałcona Kasia w 1954 odcinku "M jak miłość" zachowa milczenie. Zdecyduje się powiedzieć bliskim o przemocy, której doświadczyła. Nie zwierzy się Anecie (Ilona Janyst) ani Jakubowi (Krzysztof Kwiatkowski). Oboje pozostaną nieświadomi tego, co wydarzyło się w domu Sanockich. Chociaż Aneta zacznie podejrzewać, że jej przyjaciółka przeżywa horror u boku męża. 

Kiedy 1954 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1954 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 3 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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