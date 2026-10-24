M jak miłość, odcinek 1954: Mariusz wyładuje się na Kasi! Po pijaku dopuści się strasznego czynu. Nie powie nikomu, co jej zrobił - ZDJĘCIA

Pijany Mariusz siłą zaciągnie Kasię do łóżka i zgwałci w 1954 odcinku "M jak miłość"

Przerażające sceny rozegrają się w 1954 odcinku "M jak miłość" w domu Kasi i Mariusza! Po raz kolejny Sanocki sięgnie do kieliszka. Alkohol pozwoli mu zagłuszyć wyrzuty sumienia po zabójstwie Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk), ale też doprowadzi do tego, że stanie się jeszcze bardziej agresywny i bezwzględny nawet wobec ukochanej.

Nieobliczalnemu Mariuszowi w 1954 odcinku "M jak miłość" nie da spokoju myśl, że Kasia go okłamuje, że miała romans z Sowińskim. Nie będzie miał pojęcia, że ukrywa przed nim coś znacznie gorszego, że nie on, a Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) jest ojcem jej córki Zosi... Gniew Mariusza zacznie narastać do tego stopnia, że doprowadzi do wybuchu przemocy wobec żony.

Za drzwiami pięknej wilii w 1954 odcinku "M jak miłość" rozegra się horror, kiedy pijany Mariusz dopadnie żonę, przyciśnie żonę do ściany i zagrodzi jej drogę. Przestraszona Kasia spróbuje się od niego uwolnić, ale potwór nie odpuści. Siłą zaciągnie Kasię do łóżka i brutalnie wykorzysta. Chociaż Kasia będzie próbowała się bronić, Mariusz ją zgwałci. Po wszystkim ofiara gwałciciela i mordercy wybuchnie płaczem. Uświadomi sobie, że nikt jej nie pomoże...

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Milczenie zgwałconej Kasi w 1954 odcinku "M jak miłość"! Nie wyda Mariusza nawet przed Anetą

Zgwałcona Kasia w 1954 odcinku "M jak miłość" zachowa milczenie. Zdecyduje się powiedzieć bliskim o przemocy, której doświadczyła. Nie zwierzy się Anecie (Ilona Janyst) ani Jakubowi (Krzysztof Kwiatkowski). Oboje pozostaną nieświadomi tego, co wydarzyło się w domu Sanockich. Chociaż Aneta zacznie podejrzewać, że jej przyjaciółka przeżywa horror u boku męża.

Kiedy 1954 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1954 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 3 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.