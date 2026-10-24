M jak miłość, odcinek 1951: Stan Barbary pogorszy się po wyjeździe Marysi. Teraz to Agnes się nią zajmie - ZDJĘCIA

Agnes przejmie rolę Marysi w domu Mostowiaków w 1951 odcinku "M jak miłość"

Od wyjazdu Marysi z Grabiny do spa na Mazurach w 1951 odcinku "M jak miłość" minie już kilka dni. Jednak przez ten czas nie odezwie się do nikogo z rodziny. Nawet do Barbary. Nie ma się co dziwić, ból Marysi po odkryciu romansu Artura i Joanny (Dominika Sakowicz) doprowadził do tego, że teraz potrzebuje pobyć sama, odpocząć, poukładać sobie wszystkie sprawy i znaleźć sposób, jak uporać się z cierpieniem.

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Ale Marysia nie zostawi chorej na serce Barbary bez opieki, bo jej rolę w domu Mostowiaków przejmie Agnes. Córka Artura znalazła w Grabinie własne miejsce na ziemi, bliskich ludzi, którzy przyjęli ją jak członka rodziny. Przede wszystkim Marysia i Barbara, która czule nazywa Agnes swoją "Agusią", dla niej jest jak kolejna wnuczka.

Zły stan Barbary w 1951 odcinku "M jak miłość" i szybka reakcja Agnes

Kiedy w 1951 odcinku "M jak miłość" Barbara nagle źle się poczuje, Agnes od razu zareaguje. Zmierzy babci ciśnienie, dobierze nowe leki, by je ustabilizować, bo w tym wieku Mostowiakowa musi bardzo o siebie dbać. Na szczęście szybka reakcja Agnes sprawi, że Barbara lepiej się poczuje.

- Mogłoby być lepiej... Ale pamiętaj, żebyś wieczorem wzięła nowe leki. Włożyłam już do pudełeczka. Jak wrócę, to sprawdzę... - Agnes uspokoi Barbarę, wiedząc doskonale o tym, ile ma teraz zmartwień po wyjeździe Marysi i odejściu Artura z domu!

- Przepraszam cię moja pani doktor, ale ja wczoraj zapomniałam. Nie miałam do tego głowy...

- Ja wiem, wiem babciu...

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Paweł zajmie się Barbarą i Basią w 1951 odcinku "M jak miłość"

Opieka nad Barbarą w 1951 odcinku "M jak miłość" to nie będzie tylko zadanie Agnes. Do Grabiny przyjedzie też na czas nieobecności Marysi Paweł (Rafał Mroczek) z synem Antosiem (Mikołaj Jankowski), by zająć się nie tylko babcią, lecz także młodszą siostrą Basią (Karina Woźniak). Ale Zduński też będzie potrzebował pomocy Agnes przy synu. Mimo że rodzina nie będzie w komplecie, to seniorka rodu Mostowiaków będzie miała troskliwe wnuki wokół siebie.

Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1951 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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