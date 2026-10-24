Barwy szczęścia, odcinek 3427: Nowa twarz Agaty! Tak się zmieni podczas pobytu w Tajlandii. Trudno ją rozpoznać - ZDJĘCIA

Twarz Agaty w 3427 odcinku "Barw szczęścia" inna niż przed wyjazdem do Tajlandii

Twarz Agaty zmieni się nie do poznania w 3427 odcinku "Barw szczęścia"! Od wyjazdu Pyrki do Tajlandii minie zaledwie kilka tygodni, ale stanie się jasne, że inny klimat bardzo jej służy i rozkwita nawet z dala od narzeczonego Ignacego (Olaf Staszkiewicz).

Nie jest tajemnicą, że metamorfoza Agaty to efekt zabiegów, którym 30-letnia Natalia Zambrzycka poddaje się od ponad roku. Różnica w wyglądzie Agaty jest naprawdę widoczna. Gwiazda "Barw szczęścia" niejednokrotnie na Instagramie przyznawała się, co zrobiła z ustami, że tak bardzo urosły i zapewniła swoich obserwujących, że wcale nie wyładniała z wiekiem. Zmiany rysy twarzy Zambrzyckiej nie są też skutkami żadnej diety.

- Nie będę tutaj kłamać, że to dieta zmieniająca rysy twarzy. Faktycznie ostatnio sporo schudłam i to widać po budzi, ale robiłam też lipolizę podbródka, lip flip i powiększanie ust - napisała szczerze w lipcu zeszłego roku.

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Złe wieści dla odmienionej Agaty od Ignacego w 3427 odcinku "Barw szczęścia"

Na widok odmienionej Agaty także Ignacy w 3427 odcinku "Barw szczęścia" będzie pod wrażeniem. Od razy zauważy, że Tajlandia służy jego ukochanej, że nowa praca i pobyt w tak wyjątkowym miejscu sprawiają, że nie tęskni za bardzo za nim i za rodziną.

- Wyglądasz na szczęśliwą! Ja miałem nadzieję, że ty wreszcie zaczniesz narzekać, a tu widzę, że nic z tych rzeczy!

- Ba... A co ty kochanie nie widziałeś fotek, które ja ci wczoraj wysłałam? Tajlandia to jest raj. Ty musisz tutaj do mnie przyjechać...

- Przylecę spokojnie. Już zbieram kasę... - zapewni Ignacy.

Radość Agaty podczas pobytu w Tajlandii w 3427 odcinku "Barw szczęścia" zniszczą jednak wiadomości o budowie ich mieszkania na nowym osiedlu Macieja Wilka (Adam Szczyszczaj) "Zielone szczęście". Bo po zatrzymaniu Wilka, budowa stanie i nie będzie wiadomo, czy Agata i Ignacy nie stracą wszystkiego, co zainwestowali w wymarzone własne mieszkanie.

- Od dwóch dni tam się nic nie dzieje. Chyba czekają na rozwój sytuacji...

- Dobrze, a co ty o tym wszystkim myślisz?

- Nie wiem, co o tym myślę. Boję się, czy to nie wpłynie na termin oddania. Albo w ogóle, że budowa stanie...

- Błagam cię! Nawet mnie nie strasz!

- Masz rację. Nie powinienem tak mówić. Zwłaszcza, że nic nie wiemy... Zachwycaj się Tajlandią i niczym nie przejmuj - zakończy rozmowę Ignacy.

Kiedy 3427 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3427 "Barw szczęścia" będzie emitowany w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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