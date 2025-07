Barwy szczęścia. Nowa twarz Agaty. Natalia Zambrzycka ujawniła, co zrobiła z ustami. Poddała się kilku zabiegom - ZDJĘCIA

Tak się zmieniła Agata Pyrka z serialu "Barwy szczęścia", którą gra Natalia Zambrzycka

Nowa twarz Agaty z "Barw szczęścia" na pewno nie umknęła uwadze czujnym widzom. Jednak tylko na prywatnych zdjęciach Natalii Zambrzyckiej na jej profilu na Instagramie trudno rozpoznać w niej Agatę. Szczególnie taką, jaką pamiętamy z ostatnich odcinków serialu przed przerwą wakacyjną. Zambrzycka podkreśla nowy wygląd wyrazistym makijażem ust, eksponując także inny kształt twarzy.

- Nie będę tutaj kłamać, że to dieta zmieniająca rysy twarzy. Faktycznie ostatnio sporo schudłam i to widać po budzi, ale robiłam też lipolizę podbródka, lip flip i powiększanie ust - napisała wprost aktorka z "Barw szczęścia" na Instagramie do swoich fanów. Ale na tym zmiany w jej wyglądzie się nie skończyły!

Z jakich zabiegów korzysta aktorka z "Barw szczęścia", żeby tak wyglądać?

Bo teraz ekranowa Agata z "Barw szczęścia" zwróciła się z prośbą do swoich obserwujących o polecenia gabinetów, gdzie może jeszcze bardziej powiększyć swoje usta. Na reakcje jej fanów, szczególnie mężczyzn, nie trzeba było długo czekać. Kolejny raz Zambrzycka ogłosiła, że to nie natura obdarzyła ją takim wyglądem, że korzysta z zabiegów medycyny estetycznej od kilku lat. Bo jej usta wcale nie rosną z wiekiem. Przeciwnie, z upływem lat mają zmniejszają się i tracą objętość.

- Bardzo mnie bawią odpowiedzi facetów na story o ustach. Wszyscy piszą - "nie rób tego, naturalnie masz piękne". Chłopaki XD ja robię usta od trzech lat nie wiem, myśleliście, że one tak same urosły? DMy typu "wyładniałaś z wiekiem", no nie, wyładniałam z medycyną estetyczną xd. Po prostu robię to naturalnie i chodzę do dobrych legitnych specjalistów. Dodaje zdjęcie poglądowe jak wyglądały moje usta kiedy miałam 11 lat" - przyznała Zambrzycka.

W naszej GALERII ZDJĘĆ zobaczycie inne zdjęcia Natalii Zambrzyckiej sprzed lat z serialu "Barwy szczęścia", na których widać wyraźniej, jak kiedyś wyglądała.

