Panna młoda, odcinek 232: Drugi ślub Beyzy i Cihana skończy się skandalem! Oskarży żonę, że zabiła ich dziecko - ZDJĘCIA

Prezent Cihana dla Beyzy na ślubie w 232 odcinku "Panna młoda" początkiem konfrontacji

Odnowienia małżeńskiej przysięgi Beyzy i Cihana, czyli drugi ślub w 232 odcinku "Panna młoda" będzie miał sensacyjny przebieg! Wystrojona w suknię ślubną panna młoda do ostatniej chwili będzie pewna, że zrealizuje swój plan wobec męża, że cała rodzina będzie świadkiem jej triumfu! Morderczyni i intrygantka przekona się jednak, że Cihan odkrył jedną z jej tajemnic, że lekarka Fusun Kaba powiedziała mu o aborcji Beyzy sprzed kilku lat!

Zanim w 232 odcinku "Panna młoda" Cihan przy zebranych w rezydencji gościach upokorzy Beyzę, oskarży o zabójstwo ich dziecka, wręczy jej czarne pudełko z różowymi bucikami niemowlęcymi. Niewinny z pozoru upominek stanie się początkiem dramatycznej konfrontacji.

- To buciki dla dziewczynki... Chcesz, żeby nasze drugie dziecko było dziewczynką? - zapyta wzruszona Beyza.

W tej chwili w 232 odcinku "Panna młoda" Cihan wróci myślami do spotkania z Fusun Kabą w firmie. W głowie znów zabrzmią jej słowa: „Twoja żona kocha cię bardziej od wszystkiego. Wystarczająco, by zabić własne dziecko”.

To będzie koniec Beyzy w 232 odcinku "Panna młoda". Cihan oskarży ją o zabicie córki!

Twarz Cihana zmieni się nie do poznania. Rzuci pudełko na podłogę, wzbudzając przerażenie Beyzy i całej rodziny. Różowe buciki wypadną na środek dywanu.

- Nigdy! Jeśli tak się stanie, zabijesz także ją! - krzyknie Cihan z pogardą!

- Zabiłaś naszą córkę! Nigdy nie będziesz moją żoną! - wyrzuci Beyzie prosto w twarz.

Zdemaskowana Beyza w 232 odcinku "Panna młoda" będzie próbowała tłumaczyć się przez Cihanem z tych "oszczerstw". Kiedy jednak maż przywoła nazwisko lekarki, który dokonała aborcji, zrzuci całą winę na jego matkę. Oskarży Mukadder, że nigdy nie darowałby jej tego, że nie urodziła dziedzica rodu Develioglu tylko dziewczynkę! Presja teściowej, by urodziła jej wnuka była zbyt silna.

Ale tłumaczenia Beyzy w 232 odcinku "Panna młoda" tylko rozgniewają Cihana jeszcze bardziej! W jego oczach pojawią się łzy. Także Hancer zacznie płakać, widząc jak bardzo ukochany cierpi z powodu śmierci niewinnego dziecka.

- Beyza! Dlaczego zabiłaś nasze dziecko? Miało prawie pięć miesięcy… Gdybyś zaczekała, urodziłoby się zdrowe - urwie Cihan, a jego głos się załamie.

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Cihan wyrzuci Beyzę z rezydencji w 232 odcinku "Panna młoda"?

Po tych słowach Cihan w 232 odcinku "Panna młoda" wyprosi wszystkich gości z rezydencji! Nusret z pogardą zostawi córkę z pogardą. Na dziedzińcu zmierzy się z Yoncą, która przyzna, że była z Beyzą u lekarki, kiedy usuwała ciążę... Cihan zabierze Beyzę do ich syna, małego Cihana, każe jej nacieszyć się dzieckiem.

- Weź go, kochaj, przytulaj, ciesz się jego zapachem, oddychaj nim...

- Co to ma znaczyć? - zapyta Beyza, ale nie doczeka się odpowiedzi.

Po chwili Cihan zjawi się w sypialni Mukadder i zażąda, by powiedziała prawdę, czy pomogła Beyzie zabić ich córkę. Ona jednak wszystkiego się wyprze!

- Beyzie odpuszczę, bo wszystko, co nas spotkało, wzięło się z twojej obsesji posiadania wnuka! Tyle lat życia poświęciłem kobiecie, której nie lubię! Teraz to samo będzie z synem! Nie pozwolę na to! Dłużej tak nie może być. Zakończę te męczarnie!

Kiedy 232 odcinek serialu "Panna młoda" w TVP2?

Odcinek 232 "Panna młoda" będzie emitowany w sobotę, 24.10.2026, o godz. 17.20 w TVP2.