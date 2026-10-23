M jak miłość, odcinek 1952: Barbara zadecyduje o przyszłości Agnes w domu Mostowiaków po zdradzie Artura! Podzieli los niewiernego ojca? - ZDJĘCIA

Agnes zacznie się zastanawiać, czy po zdradzie ojca ma prawo dalej mieszkać u Mostowiaków w 1952 odcinku "M jak miłość"!

W 1952 odcinku "M jak miłość" Agnes wpuści ojca do domu Mostowiaków, w którym przed kolejną zdradą Marysi normalnie mieszkał. Ale po wyjściu na jaw jego kolejnego romansu, na polecenie zdradzonej żony musiał go opuścić. Oczywiście, Rogowski spełnił jej ultimatum, a pod jej nieobecność zjawił się, aby odebrać kilka swoich rzeczy. I choć za pierwszym razem mógł liczyć na wsparcie Barbary, to teraz zostanie mu już tylko Agnes, przez co i ona zacznie mieć wątpliwości.

W 1952 odcinku "M jak miłość" Rotke zostawi ojca samego w domu Mostowiaków, po czym pójdzie zrobić herbatę Barbarze i ją jej zaniesie, czym ogromnie ją ucieszy. Szczególnie, że tego dnia nie będzie miała zbytniego kontaktu z Agnes, która nagle usunie się na drugi plan.

- Dziękuję ci bardzo. Akurat miałam ogromną ochotę na herbatkę. A gdzieś ty się cały dzień podziewała? - zainteresuje się Barbara.

- Byli goście. Nie chciałam przeszkadzać - wyjaśni Agnes.

Barbara nie pozwoli odejść biologicznej córce Artura w 1952 odcinku "M jak miłość"!

I to nie bez przyczyny, bo w 1952 odcinku "M jak miłość" nie będzie ona biologiczną częścią rodziny Mostowiaków, z którymi będzie łączył ją jedynie zdradziecki i niewierny ojciec. I z tego względu Agnes zacznie się zastanawiać, czy w ogóle ma jeszcze prawo tam mieszkać, skoro Artur tak mocno ich skrzywdził, przez co musiał odejść.

- Babciu... nie wiem co mam robić. Tata jest na dole i pakuje swoje rzeczy. Może też powinnam? - zapyta ją Rotke.

Pytanie Agnes w 1952 odcinku "M jak miłość" ogromnie zaskoczy Barbarę. Szczególnie, że Rotke przecież nie będzie niczemu winna i stąd nestorka rodu nawet nie będzie wiedziała, skąd pojawiły się u niej takie wątpliwości. Zwłaszcza, że Agnes będzie dla niej niczym prawdziwa wnuczka i ani będzie jej się śniło, żeby mogła ją stracić!

- Dziecko, o czym ty mówisz? - zszokuje się Mostowiakowa.

- Czy ja mam nadal prawo tutaj mieszkać, po tym, co się wydarzyło? - kontynuuje Agnes.

- Agusiu, przecież jesteś nadal częścią naszej rodziny. Może teraz trochę z problemami, ale rodziny. Nie wyobrażam sobie, żeby jeszcze ciebie miało tu zabraknąć - zapowie jej Barbara.

- A Marysia? - upewni się Rotke.

- Marysia? Na pewno myśli tak samo. Córciu! I proszę więcej ze mną na ten temat nie rozmawiać, no! - powie stanowczo Mostowiakowa.

Rotke zostanie z Mostowiakami, a Rogowski nie w 1952 odcinku "M jak miłość"!

Słowa Barbary w 1952 odcinku "M jak miłość" ogromnie poruszą Agnes. Do tego stopnia, że obie od razu wpadną sobie w objęcia, gdy zdadzą sobie sprawę, ile dla siebie znaczą. W tej sytuacji wszystkie obiekcje Rotke pójdą w niepamięć, a córka Artura zostanie w domu Mostowiaków w zupełnym przeciwieństwie do niego! W 1952 odcinku "M jak miłość" Artur spakuje swoje rzeczy i będzie musiał opuść rodzinny dom Marysi, ale zupełnie sam!

Kiedy 1952 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1952 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 27 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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