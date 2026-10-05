La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 493: Ayala ma się czego bać! Petra jasno postawi sprawę

Petra grozi Ayali w 493. odcinku „La Promesy”

W najnowszym, 493. epizodzie „La Promesy” Petra nie będzie owijać w bawełnę i wprost zagrozi Ayali. Bohaterka nie ma zamiaru dłużej tolerować jego zachowania. Ostatnio Ayala zaczął coraz śmielej ingerować w losy Martiny. Najpierw zapewnił Curra, że jeśli ten sprowadzi Martinę do domu, to ona nie trafi z powrotem do zakładu, a policja nie zostanie wezwana. Następnie, w 492. odcinku, posunął się do szantażu, grożąc, że za rzekomą próbę otrucia odeśle ją do klasztoru. W nadchodzącym, 493. odcinku konflikt znacznie się zaostrzy, a stanowcza reakcja Petry może wywołać lawinę nieprzewidzianych zdarzeń w pałacu.

Santos ujawnia prawdę w 493. odcinku „La Promesy”

W tym samym odcinku ujrzą światło dzienne kolejne fakty dotyczące intrygi Santosa. Warto przypomnieć, że w 490. odcinku Petra rozszyfrowała jego działania w kwestii zaproszeń na podwieczorek doni Margarity. Wtedy też Vera domyśliła się, że to Santos maczał palce w sprowadzeniu jej matki. Teraz, w 493. epizodzie „La Promesy”, Santos osobiście wyzna Petrze, że to on stał za zaproszeniem księżnej de Carril. Zrobił to celowo, by uprzykrzyć Verze jej obowiązki.

Jana i Manuel znów razem. Co przyniesie 493. odcinek „La Promesy”?

W 493. odcinku „La Promesy” dojdzie też do wyczekiwanego spotkania Manuela i Jany. Po wielu miesiącach rozłąki zakochani w końcu padną sobie w ramiona. Przypomnijmy, że Jana i María wróciły do posiadłości już w 491. odcinku, po tym jak odwiedzały w jaskini Pię, która ukrywała się tam przed swoim despotycznym mężem, Gregoriem. W najnowszym epizodzie para wreszcie znajdzie chwilę tylko dla siebie.

Salvador i María w 493. odcinku „La Promesy”. Ślub tuż-tuż?

Wcześniej María przeczuwała, że Salvador nie jest z nią do końca szczery, a jego dziwne zachowanie tylko wzmagało jej niepokój. Tymczasem w 493. odcinku „La Promesy” nastąpi przełom. Salvador nieoczekiwanie poprosi Maríę o ustalenie konkretnej daty ich ślubu.

„La Promesa - pałac tajemnic” - gdzie i kiedy obejrzeć 493. odcinek?

Najnowszy, 493. odcinek hiszpańskiej telenoweli „La Promesa - pałac tajemnic” zadebiutuje na ekranach w środę, 7 października 2026 roku o godzinie 15:05 w TVP2. Fani serialu będą mogli śledzić dalsze losy Petry, Ayali, Santosa i pozostałych bohaterów także na platformie TVP VOD.

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