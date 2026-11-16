"Akacjowa 38" pełna nowych intryg. Zobacz streszczenia odcinków 1004-1008

Telewizyjna Jedynka emituje serial "Akacjowa 38" w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, punktualnie o godzinie 18:25. Pomimo wyemitowania już bardzo wielu odsłon, fabuła produkcji staje się coraz bardziej pasjonująca. Widzów nieustannie przyciągają do ekranów skomplikowane sekrety oraz intrygi głównych postaci. Z jakimi wyzwaniami zmierzą się mieszkańcy tytułowej ulicy w nadchodzącym tygodniu? Nadchodzące dni z pewnością przyniosą mnóstwo emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Zapoznaj się z przygotowanymi poniżej opisami poszczególnych epizodów.

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"Akacjowa 38", odcinek 1004 w poniedziałek 23.11.2026. Lucia składa zeznania w sprawie księdza Telmo

W sądzie zakonnym toczy się sprawa dotycząca rzekomego gwałtu księdza Telmo na Lucii. Powołana na świadka dziewczyna unika bezpośredniego oskarżenia duchownego i oświadcza przed obliczem sądu, że zupełnie nic z tego zdarzenia nie pamięta. Tymczasem do Susany docierają pogłoski o jej rzekomym romansie z Romualdem, co wywołuje u kobiety ogromną wściekłość. Ważne chwile przeżywa również Carmen, która staje twarzą w twarz ze swoim synem. Młody mężczyzna ma pretensje do matki o to, że pracuje jako służąca, jednak ostatecznie zgadza się przyjąć oferowane przez nią wsparcie.

"Akacjowa 38", odcinek 1005 we wtorek 24.11.2026. Złe samopoczucie Lucii i talent Susany

Pogarszająca się kondycja Lucii wzbudza ogromny niepokój u Celii oraz Felipe. Pytana o sprawę Alicia ucieka się do kłamstwa i zapewnia małżonków, że nie ma na ten temat żadnej wiedzy. W tym samym czasie Leonor wspólnie z Rosiną szukają dla Susany dodatkowego zajęcia, które wypełniłoby jej wolny czas po pracy. Szybko wychodzi na jaw, że krawcowa posiada spory talent plastyczny. Tymczasem przygarnięty przez mieszkanki poddasza Raul, będący synem Carmen, traktuje pomocne mu służące z wyższością i uważa się za kogoś lepszego. Z kolei wracający do zdrowia Servando czuje się już znacznie lepiej, przez co zaczyna mocno nudzić się w łóżku.

"Akacjowa 38", odcinek 1006 w środę 25.11.2026. Ucieczka Raula do Ursuli i rozpacz Lucii

Rosina oraz Susana rozpoczynają wspólne lekcje rysunku. Podczas gdy pierwsza z pań bardzo cierpi z powodu całkowitego braku zdolności plastycznych, druga świetnie radzi sobie z zadaniami i na dodatek zaczyna darzyć sympatią prowadzącego zajęcia profesora. Na poddaszu dochodzi do spięć, gdyż źle czujący się tam Raul postanawia uciec. Chłopaka pod swój dach przyjmuje Ursula, co wywołuje ogromne wzburzenie u jego matki, Carmen. Jednocześnie Samuel wydaje stróżowi polecenie wygnania Ursuli z ulicy Akacjowej. Dramatyczne chwile przeżywa także Lucia, która zalewa się łzami na wieść o wysłaniu księdza Telmo aż do Chartumu.

"Akacjowa 38", odcinek 1007 w czwartek 26.11.2026. Ojciec Telmo zostaje nowym proboszczem

Podejście Rosiny do zajęć plastycznych zmienia się diametralnie, kiedy uczestnicy kursu otrzymują zadanie namalowania nagiego modela. Na strychu panuje radosna atmosfera, ponieważ w pełni wyleczony Servando organizuje przyjęcie, chcąc wyrazić wdzięczność koleżankom za troskliwą opiekę podczas choroby. W parafii dochodzi do wielkiego przełomu. Ku uciesze mieszkańców, a jednocześnie wielkiemu zaskoczeniu Samuela i Lucii, funkcję nowego proboszcza obejmuje ojciec Telmo. Jeszcze tego samego wieczoru Lucia komunikuje bliskim, że zamierza wyjechać do Salamanki w celu podjęcia nauki w tamtejszej pracowni konserwacji zabytków. Z kolei Raul wciąż zachowuje się w sposób bezczelny i arogancki zarówno wobec własnej matki, jak i pozostałych służących.

"Akacjowa 38", odcinek 1008 w piątek 27.11.2026. Kradzież Raula i spisek przeciwko Lucii

Zachowanie Raula wciąż pozostawia wiele do życzenia. Chłopak nic sobie nie robi z reprymendy udzielonej przez Servanda, a na dodatek dopuszcza się kradzieży porcelanowej figurki z mieszkania Samuela. Tymczasem ojciec Telmo odbywa ważną rozmowę z Lucią, w trakcie której zapewnia o swojej niewinności w sprawie skrzywdzenia Alicii i próbuje uświadomić dziewczynie, że padła ofiarą manipulacji Samuela. W wątku El Peńi następuje nagły zwrot, gdyż mężczyzna dołącza do angielskiej ekspedycji naukowej wyruszającej do Bechuanalandii w Afryce Południowej, aby sfinalizować badania archeologiczne swojego ojca. Decyzja ta doprowadza do wściekłości Florę, która liczyła na szybkie zamążpójście. Z kolei przeor Espineira składa wściekłemu Samuelowi propozycję wspólnego przejęcia spadku Lucii i podzielenia się tym majątkiem.

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