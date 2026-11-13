La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 524: Julia pozna ostatnie słowa Paco, a Lope zwątpi w związek z Verą

„La Promesa – pałac tajemnic”, odcinek 524. Rómulo dowie się o śmierci Gregoria i zobaczy tajemniczą kopertę

Wątek dotyczący Gregoria staje się coraz bardziej skomplikowany i niepokojący. Przypomnijmy, że w 522. odcinku produkcji „La Promesa” sierżant Burdina przekazał Rómulowi wieści o zamordowaniu mężczyzny, po czym Lorenzo poinformował o tym tragicznym fakcie resztę rodziny. Chociaż ochmistrz próbował wówczas umniejszać znaczenie policyjnej wizyty, prowadzący dochodzenie funkcjonariusze nie mieli zamiaru odpuszczać dalszych czynności śledczych.

W nadchodzącym, 524. odcinku serialu Rómulo osobiście przekaże Pii informację o śmierci Gregoria, co zapoczątkuje serię kolejnych niepokojących zdarzeń. Prowadzący sprawę sierżant Burdina ujawni przed ochmistrzem tajemniczą kopertę znalezioną bezpośrednio przy ciele zmarłego, która może odegrać kluczową rolę w całym śledztwie. Rómulo stanie przed kolejną trudną zagadką, próbując zrozumieć, jakie sekrety skrywa ten przedmiot i dlaczego denat miał go przy sobie w chwili śmierci.

„La Promesa”, odcinek 524. Julia usłyszy od Curro ostatnie słowa zmarłego Paco

W poprzednich odsłonach Curro przybliżył już Julii dramatyczne kulisy wojennej śmierci Paco, a teraz zdecyduje się wyjawić jej ostatnie słowa wypowiedziane przez umierającego. Zmarły mężczyzna skierował to pożegnanie do swojej narzeczonej Mitilde, którą darzył ogromnym uczuciem. Powody, dla których Julia wykazuje aż tak wielkie zainteresowanie losami Paco, wciąż pozostają nieznane, jednak ta zagadka zostanie rozwiązana już w najbliższym czasie.

„La Promesa”, odcinek 524. Lope zacznie wątpić w swoją przyszłość z Verą przez różnice społeczne

Poważne chmury zbiorą się nad relacją Very i Lopego, którzy do tej pory tworzyli parę pomimo zupełnie innego statusu społecznego. Wszystko zaczęło się komplikować po tym, jak w 486. odcinku ukochana wyjawiła pałacowemu kucharzowi prawdę o swoim arystokratycznym pochodzeniu jako córka księżnej de Carril. Gdy w 515. odcinku matka dziewczyny odkryła jej romans ze zwykłym pracownikiem, stanowczo sprzeciwiła się temu związkowi i zaczęła nakłaniać córkę do powrotu w rodzinne strony.

Wkrótce podobne rozterki zaczną targać samym kucharzem, który straci dotychczasową pewność siebie. W 524. odcinku Lope otwarcie przyzna w rozmowie z Verą, że coraz bardziej martwią go dzielące ich różnice społeczne. Mężczyzna zacznie się wahać, czy samo uczucie wystarczy do pokonania barier związanych z pozycją rodzinną i pochodzeniem, a jego szczere wyznanie może zapoczątkować głęboki kryzys pomiędzy zakochanymi.

„La Promesa”, odcinek 524. Jana po potajemnym ślubie zacznie obawiać się rodziny Manuela

Spokoju nie zazna również Jana, którą zaczną dręczyć poważne wątpliwości natury rodzinnej. Dziewczyna wzięła potajemny ślub z Manuelem w 523. odcinku, choć ich sekretny związek został odkryty przez Rómula już znacznie wcześniej, bo w 508. epizodzie. Teraz świeżo upieczona panna młoda zacznie poważnie obawiać się reakcji bliskich swojego męża na wieść o zawartym w ukryciu małżeństwie. Kwestia tego, czy rodzina Manuela ostatecznie zaakceptuje ten krok, pozostaje dla niej wielką i stresującą niewiadomą.

„La Promesa – pałac tajemnic”, odcinek 524. Kiedy i gdzie oglądać nowy epizod w telewizji oraz online?

Widzowie będą mogli zobaczyć 524. odcinek serialu „La Promesa – pałac tajemnic” już w piątek, 20 listopada 2026 roku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Osoby preferujące oglądanie w internecie znajdą najnowszy epizod również na platformie streamingowej TVP VOD, gdzie udostępniono także wszystkie dotychczas wyemitowane odsłony tej hiszpańskiej produkcji.

Sonda Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"? Tak Nie Czasami

10

Aktorzy, którzy wyglądali identycznie jak mordercy. Niesamowite role! | To Się Kręci