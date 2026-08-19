Dziedzictwo, odcinek 1010: Sinan ujawni kryminalną przeszłość Kivanca. Tak chce odzyskać względy Aynur - ZDJĘCIA

Sinan spróbuje skłócić Aynur z Kivancem

Nadchodzący 1010. odcinek „Dziedzictwa” przyniesie kolejne intrygi Sinana, który nie zamierza rezygnować z prób wpłynięcia na wybory Aynur. Chociaż kobieta postanowiła odciąć się od przeszłości związanej z prokuratorem, budowanie nowej relacji z Kivancem wcale nie idzie jej gładko, głównie ze względu na ciągle tlące się uczucia do byłego partnera.

Widząc wahanie kobiety, Sinan postanawia wyciągnąć na światło dzienne kompromitujące fakty z życia Kivanca. Ujawnia przed Aynur, że jej nowy wybranek, obdarzony przez nią zaufaniem, skrywa kryminalną przeszłość, licząc na szybki koniec tego związku.

Wydawać by się mogło, że taka rewelacja kompletnie zburzy poczucie bezpieczeństwa Aynur i skłoni ją do ucieczki. Właśnie na taki scenariusz po cichu liczy Sinan, jednak rzeczywistość okaże się zupełnie inna, boleśnie go rozczarowując.

Aynur zaskoczy Sinana

Zamiast szoku i łez, Aynur reaguje na doniesienia Sinana ze spokojem. Kobieta stanowczo oświadcza, że mroczne tajemnice z przeszłości Kivanca nie są dla niej żadną nowością, co oznacza, że mężczyzna był wobec niej całkowicie szczery, a ona zdążyła już zaakceptować jego trudną historię.

Taka odpowiedź to dla Sinana prawdziwy cios. Broń, która w jego mniemaniu miała ostatecznie pogrążyć rywala, okazuje się bezużyteczna, a zaufanie, jakim Aynur darzy Kivanca, pozostaje niezachwiane.

Gdzie i kiedy oglądać serial „Dziedzictwo”?

Najnowsze odcinki tureckiej produkcji „Dziedzictwo” można śledzić każdego dnia o stałej porze – godzinie 16:00, na kanale TVP1. Emisja 1010. odcinka zaplanowana jest na niedzielę, 23 sierpnia 2026 roku. Dodatkowo, wszystkie wyświetlone w telewizji epizody trafiają do biblioteki internetowej platformy TVP VOD, gdzie są dostępne online.

O czym jest serial „Dziedzictwo” i kto w nim gra?

Oryginalnie zatytułowany „Emanet”, serial „Dziedzictwo” to porywająca historia łącząca w sobie wątki miłosne, dramatyczne i familijne. Opowieść rozpoczyna się, gdy po tragicznej śmierci rodziców, mały Yusuf ląduje pod skrzydłami swojego surowego stryja, Yamana. Życie tej dwójki wywraca się do góry nogami za sprawą Seher, łagodnej ciotki chłopca. Chociaż początkowo między Yamanem a Seher aż iskrzy od niechęci, z biegiem czasu, na przekór licznym przeciwnościom losu, zaczyna kiełkować w nich uczucie, a stworzona przez nich rodzina staje się oparciem dla sieroty.

W późniejszych etapach opowieści widzowie są świadkami dramatycznych zwrotów akcji. Po śmierci Yamana Kırımlıego ciężar odpowiedzialności za Yusufa oraz dbanie o pozostawiony majątek przejmuje Nana Maryam, na której spoczywa teraz przyszłość chłopca.

Sytuacja Nany staje się jednak niezwykle napięta, gdy pojawia się nad nią realne ryzyko deportacji. W obliczu zagrożenia i ze strachu przed zburzeniem stabilnego świata Yusufa, na ratunek przychodzi Poyraz, oferując Nanie małżeństwo dla zachowania pozorów. Ten fikcyjny ślub staje się punktem wyjścia dla kolejnych konfliktów, ale również powoli budującej się nici porozumienia i ukrytych emocji.

W obsadzie serialu „Dziedzictwo” znaleźli się tacy aktorzy jak:

Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w Yamana Kırımlıego

Sıla Türkoğlu jako niezapomniana Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili grająca Nanę

Nik Xhelilaj odgrywający rolę Poyraza

Berat Rüzgar Özkan występujący jako mały Yusuf

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