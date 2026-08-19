Dziedzictwo, odcinek 1012: Ostra awantura! Nana nie będzie chciała znać męża - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo", odcinek 1012 we wtorek 25.08.2026 r. o godz. 16:00 w TVP1

Poyraz w 1012. odcinku serialu "Dziedzictwo" spróbuje nawiązać dialog ze swoją żoną. Mężczyzna zapuka do drzwi ich wspólnej sypialni, pragnąc wyrazić skruchę po tym, jak bezzasadnie oskarżył ją o romans z Semihem. Kobieta bardzo będzie przeżywać to, co usłyszała.

Najbardziej zaboli ją to, że Poyraz założył, iż jest ona zdolna do okłamywania go i zdradzania, co świadczy o całkowitym braku zaufania z jego strony. Nana w 1012. odcinku "Dziedzictwa" odmówi jakiejkolwiek dyskusji i bez wahania wyprosi go ze swojego pokoju.

„Nana… Spójrz na mnie. Przepraszam”

„Wyjdź stąd! Nie chcę cię słuchać! Nie przyjmuję żadnych przeprosin!”

Brak szans na pojednanie w 1012. odcinku serialu "Dziedzictwo"

W 1012. odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz nie podda się po pierwszej odmowie. Za wszelką cenę spróbuje się usprawiedliwić przed żoną, ale Nana pozostanie niewzruszona. Kobieta wytyknie mu wszystkie krzywdy, nie pozwalając na kontynuowanie dyskusji.

„Proszę, daj mi wyjaśnić…”

„Nie chcę! Powiedziałam! Uwierz w swoje własne słowa, które raniły mnie jak nóż! Dziś jesteś spokojny, ale jutro twoja wewnętrzna burza znów nas roztrzaska. Mam tego dość!”

W 1012. odcinku "Dziedzictwa" próby Poyraza skończą się całkowitym niepowodzeniem. Kiedy ten nie zechce opuścić pokoju dobrowolnie, Nana w końcu wyrzuci go siłą z sypialni, oznajmiając mu kategorycznie, że tej zniewagi mu nigdy nie daruje.

„Nana, błagam…”

„Nie wybaczę ci! Nie dzisiaj. Nigdy!”

Poyraz wyrzucony z pokoju w 1012. odcinku "Dziedzictwa"

Poyraz w 1012. odcinku "Dziedzictwa" wyląduje ostatecznie na korytarzu, a jego żona zamknie drzwi z impetem. Cisza, z którą będzie musiał się zmierzyć, będzie dla niego dużo gorsza niż jej wcześniejsze wrzaski. Wydaje się, że to faktycznie może być ostateczny koniec ich związku.

Być może wkrótce Kilic zdoła znaleźć sposób na odkupienie swoich win. Widzowie zobaczą, czy jego starania przyniosą rezultat w następnych epizodach "Dziedzictwa".