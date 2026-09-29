Panna młoda, odcinek 227: Derya ma diabelski plan

Telenowela "Panna młoda" zagościła na kanale TVP2 jako nowość. Ta turecka produkcja, która miała swoją premierę nad Bosforem w 2024 roku, pojawiła się na naszych ekranach 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce serialu "Miłość i nadzieja". Zastanawiacie się, co tym razem spotka głównych bohaterów? W naszym streszczeniu ujawniamy szczegóły 227. odcinka.

Sonda "Panna młoda" - najlepsza postać w serialu to...? Hancer Cihan Cemil Beyza Mukkader Nusret Yonca Ktoś inny

Streszczenie 227. odcinka "Panna młoda" (emisja 19 października 2026)

Dokładne streszczenie 227. odcinka "Panny młodej" zapowiada się intrygująco. Dochodzi do spotkania Fusun i Beyzy, a całą sytuację ukradkiem uwiecznia na zdjęciach Sila. Fotografie te następnie potajemnie przekazuje Cihanowi. Tymczasem Derya angażuje się w przygotowania kulinarne na otwarcie salonu, knując przy tym prawdziwie diabelski plan. Z kolei Cihan postanawia dojść do porozumienia z Enginem.

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Ile odcinków ma turecki serial "Panna młoda" i kiedy finał?

"Panna młoda" zalicza się do grona bardzo długich tureckich tasiemców. Obecnie serial składa się z trzech sezonów, w których łącznie wyprodukowano aż 325 odcinków. Ponieważ oryginalne epizody trwają około dwóch godzin, polscy widzowie otrzymają znacznie krótsze wersje, co w praktyce oznacza podwojenie ich liczby. Warto dodać, że produkcja nadal jest emitowana w Turcji, przez co całkowita liczba odcinków pozostaje nieznana. Pewne jest natomiast, że polscy fani na finał poczekają ładnych parę lat, śledząc długie losy Hançer i Cihana.

Kto gra w serialu "Panna młoda"? Pełna obsada tureckiej telenoweli

Główne role w serialu grają Talya Çelebi wcielająca się w Hançer oraz Türkseve jako Cihan. W pozostałych rolach występują:

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin

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