Splątane losy, odcinek 56: Yasemin w strachu o swoją przeszłość. Prawda może wyjść na jaw w każej chwili [ZDJĘCIA]

Co ukrywa Yasemin w 56. odcinku „Splątanych losów”? Sekret Pakize zagrożony

Podczas rozmowy z Sengul Yasemin podzieli się swoimi obawami dotyczącymi fotografii, którą zrobiono jej z Burakiem w trakcie pobytu nad morzem. Pielęgniarka zacznie podejrzewać, że jest obserwowana przez tajemniczego intruza. Nie sam fakt zrobienia zdjęcia wywoła jej panikę, ale konsekwencje, jakie może ono za sobą pociągnąć. Kobieta drży o to, że jeśli ktoś depcze jej po piętach, szybko zdemaskuje ukrywaną skrzętnie tajemnicę.

Największym zmartwieniem Yasemin jest to, że jej matka, Pakize, leży w szpitalu, posługując się fałszywą tożsamością. Córka chce za wszelką cenę zapobiec ujawnieniu jej prawdziwego miejsca pobytu. Widzowie pamiętają zapewne wydarzenia z 48. odcinka, kiedy to Munevver usłyszała od Yasemin o śpiączce Pakize. Niedługo potem, w 49. epizodzie, Remzi dostarczył Munevver kolejnych wieści o stanie zdrowia kobiety. Zdeterminowana Yasemin nie zamierza rezygnować z ochrony tego sekretu.

Lęk przed zdemaskowaniem obudzi w Yasemin demony przeszłości. W jej pamięci odżyją dramatyczne sceny z dnia, w którym Tahsin wytropił jej bliskich. Wtedy to Pakize została brutalnie zaatakowana, a Fatih, którego Yasemin uważała za tatę, przypłacił to życiem. Bolesne wspomnienia uświadomią dziewczynie, jak katastrofalne w skutkach mogłoby być wyjście prawdy na jaw.

Meltem mąci w głowie Burakowi w 56. odcinku „Splątanych losów”

Kłopoty nie ominą również uczuciowej sfery życia bohaterów. Zazdrosna Meltem postanowi namieszać i zaprezentuje Burakowi pogawędkę między Yasemin a Keremem. Intryga Meltem ma na celu zasianie w sercu lekarza ziarna zazdrości i wpłynięcie na jego stosunek do rzekomej przyjaźni Yasemin z Keremem.

Napięcie sięgnie zenitu, ponieważ Burak i Yasemin od dawna starają się, by ich uczucie rozwijało się bez zakłóceń. Warto przypomnieć, że w 52. odcinku Burak odważył się przestać ukrywać swoją miłość do pielęgniarki, a odcinek później odwiózł ją pod drzwi i wypił z nią kawę. Teraz jednak, dzięki podstępowi Meltem, relacja Yasemin i Kerema może zostać opacznie zrozumiana przez Buraka.

Halil i wielkie pieniądze. Remzi uspokaja Tahsina w 56. odcinku „Splątanych losów”

Odcinek numer 56 przyniesie również rozwój wypadków u Halila i Remziego. Ten pierwszy podejmie próbę zaciągnięcia w banku imponującego, pięciomilionowego kredytu, by sfinansować żądania Remziego. Przypomnijmy, że w 54. epizodzie Remzi zażądał od Halila dokładnie pięciu milionów w zamian za trzymanie języka za zębami. Z kolei Tahsinowi zameldował, że zwerbował człowieka, który wyciągnie go z opresji.

Równolegle Remzi przekaże Tahsinowi krzepiące informacje – mężczyzna nie figuruje już na liście poszukiwanych i jego kartoteka jest czysta. To dla niego prawdziwy przełom, biorąc pod uwagę, jak usilnie walczył o wolność w minionych odcinkach, pokładając wielkie nadzieje w działaniach Remziego.

„Splątane losy” odcinek 56. Kiedy oglądać w TV i online?

56. epizod tureckiej telenoweli „Splątane losy” widzowie zobaczą w środę, 30 września 2026 roku. Transmisja rozpocznie się o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Dla spóźnialskich przewidziano możliwość nadrobienia zaległości na platformie TVP VOD.

„Splątane losy” – kto jest kim w tureckim hicie? Obsada

Oryginalnie zatytułowany „Bizi Birleştiren Hayat” serial „Splątane losy” to klasyczna produkcja obyczajowa rodem znad Bosforu. Oś fabuły stanowi historia Münevver Ketenci, zamożnej i surowej mieszkanki Stambułu. Jej poukładany świat wywraca się do góry nogami, gdy pod jej drzwiami staje pięcioletnia Mine. Kobieta odkrywa, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała zielonego pojęcia. Münevver bierze sobie za cel odnalezienie dawno niewidzianej córki, Pakize. Równolegle rozwija się romantyczny wątek pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

W serialu występują:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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