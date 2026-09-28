Panna młoda, odcinki 209-214. Cihan uwięzi Beyzę w kotłowni! Nawet ojciec ją wystawi. Nowy etap życia Sili. Streszczenia odcinków na początku października - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 209 - poniedziałek, 28 września 2026, o godz. 17.20 w TVP2

Mukadder odwiedza Beyzę i Nusreta w areszcie. Derya odnajduje Yoncę i ostrzega ją. Yonca kontaktuje się z Hancer i podejmuje radykalne kroki. Sinem znajduje list Meliha. Yonca składa zeznania na policji po tym, jak próbuje skoczyć z dachu ze swoim synem.Zobacz też: Panna młoda. Tak się skończy 3 sezon historii Hancer i Cihana. Zginie w wybuchu w ostatnim odcinku? - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 210 - wtorek, 29 września 2026, o godz. 17.20 w TVP2

Dziecko i Beyza przechodzą test DNA. Emocje sięgają zenitu. Sila rzuca podejrzenie na Mukadder. Derya umiera ze strachu. Mnożą się problemy Beyzy i Nusreta. Cihan przeprowadza trudną rozmowę z matką.

"Panna młoda" odcinek 211 - środa, 30 września 2026, o godz. 17.20 w TVP2

Cihan przykuwa Bayzę kajdankami do rury. Nusret chce zostawić Beyzę w opałach i uciec. Mukadder proponuje mu układ. Zdesperowany starszy pan chce rozmawiać z prezeską fundacji.

"Panna młoda" odcinek 212 - czwartek, 1 października 2026, o godz. 17.20 w TVP2

Cihan wzrusza się opowieścią starszego pana i postanawia mu pomóc. Sinem spotyka się z Melihem, mówi, jak było z listem i pyta, czy jest jeszcze nadzieja. Sila trzyma Engina na dystans, pamiętając o swojej misji.

"Panna młoda" odcinek 213 - piątek, 2 października 2026, o godz. 17.20 w TVP2

Derya pisze do Cemila list pożegnalny i opuszcza dom. Cemil i Emir są zaskoczeni nieobecnością Deryi. Cihan robi matce wyrzuty z powodu afery z Beyzą. Sila oznajmia Enginowi, że znalazła dodatkową pracę.

"Panna młoda" odcinek 214 - sobota, 3 października 2026, o godz. 17.20 w TVP2

Beyza w złości rzuca butem w Mine. Cihan i Hancer lepią pierogi u Ishana i Hasibe. Ich miłość odżywa na nowo! Beyza namawia Sinem, by wstawiła się za nią u Cihana. Cemil martwi się o Deryę. Engin pisze do Sili list z przeprosinami.

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