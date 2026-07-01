M jak miłość. Wyjazd Agnes w nowym sezonie! Nie poradzi sobie po zdradzie Artura

Agnes wyjedzie do Niemiec po zdradzie Artura w "M jak miłość"!

W pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach widzowie poznają dalsze losy Agnes, która była świadkiem zdrady Artura z Joanną. Przypomnijmy, że Rotke zobaczyła zawracającego ojca, który wcale nie udał się do Poznania tylko do domu Joanny, gdzie spędził z kochanką pierwszą wspólną noc. Oczywiście, córka próbowała się z nim jeszcze skontaktować i za wszelką cenę do tego nie dopuścić, ale niestety nie dała rady.

Wówczas smutna Agnes wróciła do rodzinnego domu Mostowiaków, do którego Marysia i Barbara przyjęły ją jak swoją. I stąd po tym, co się stało nie była w stanie odezwać się do macochy i babci, a co dopiero spojrzeć im w oczy, wiedząc jak bardzo Artur obie je skrzywdził. Rotke od razu pobiegła na górę do siebie, a jak się okaże i w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej, jak podaje swiatseriali.interia.pl, w końcu i wyjedzie do Niemiec.

Córka Artura wróci do rodzinnego domu Mostowiaków tylko po jedno w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach wyjdzie na jaw, że Agnes kompletnie nie mogła poradzić sobie ze zdradą Artura i jego skutkami. Tym bardziej, że to jej ojciec dopuści się niewierności i to wobec kobiety, która okazała jej tyle miłości i ciepła. Rotke nie będzie w stanie ukrywać tego przed Marysią, ani przebywać z nią pod jednym dachem i normalnie funkcjonować tak, jak gdyby nic się nie stało, bo przecież się stanie. I stąd zdecyduje się wyjechać.

Ale już w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Rotke wróci. Tyle tylko, że pojawi się w rodzinnym domu Mostowiaków pod nieobecność Marysi i Barbary i to nie bez powodu. Zdradzamy, że Agnes będzie chciała szczerze porozmawiać z ojcem i spytać, czy w trakcie jej wyjazdu spełnił postawione przez nią wcześniej ultimatum i zerwał wszelkie kontakty z Joanną.

- Chciałam cię zapytać, czy dotrzymałeś słowa, które mi dałeś? - spyta go Agnes.

Rogowski spełni ultimatum córki w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

Oczywiście, w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Artur potwierdzi córce, że nie utrzymuje już ze swoją kochanką żadnych kontaktów. A nawet, że podjął w tej sprawie radykalną decyzję, aby więcej jej nie spotykać nawet w pracy. Rogowski zacznie ją zapewniać, że już zakończył swoją relację z Joanną. Ale czy Agnes mu w to uwierzy?

I czy po spełnieniu tego ultimatum w pierwszym 1937 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Rotke zdecyduje się już zostać w rodzinnym domu Mostowiaków? A może znów ucieknie do Niemiec? Tym bardziej, że prawda o jego zdradzie w końcu i tak wyjdzie na jaw!Co wtedy zrobi Agnes? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

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