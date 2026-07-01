M jak miłość. Kiedy nowe odcinki po wakacjach? Pojawiła się pierwsza data

Kiedy wystartuje nowy 27. sezon "M jak miłość" po wakacjach 2026?

Nie ma żadnych wątpliwości, że "M jak miłość" wróci na antenę TVP2 z kolejnym 27. premierowym sezonem! Tym bardziej, że stało się to jasne już po emisji ostatniego 1936 odcinka 26. sezonu, gdy pod koniec oficjalnie ogłoszono następny sezon, nad którym już ochoczo trwały prace na planie. Wówczas pojawiła się zapowiedź o wrześniu, ale nie określono jeszcze, kiedy dokładnie wystartuje nowy sezon "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej 2026!

Ale teraz wreszcie pojawiła się już pierwsza planowana data startu nowego 27. sezonu "M jak miłość" po wakacjach! A zatem kiedy dokładnie ona nastąpi we wrześniu?

Jest pierwsza data startu 27. sezonu "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej 2026!

Jak wynika z informacji portalu swiatseriali.interia.pl nowy 27. sezon "M jak miłość" po wakacjach 2026 miałby rozpocząć się w poniedziałek 7.09.2026 roku, a więc podobnie jak rok temu, gdy ostatecznie emisja także rozpoczęła się w poniedziałek 8.09.2026. I choć wówczas padała data już w poniedziałek 1.09.2026 roku, to ostatecznie wtedy puszczono powtórki ostatnich odcinków, a nowy sezon zadebiutował tydzień później.

I stąd data startu nowego 27. sezonu "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej 2026 - 7.09.2026 roku wydaje się być jak najbardziej realna. Zwłaszcza, że wrzesień rozpocznie się dopiero we wtorek 1.09.2026 roku, a to oznaczałoby tylko jeden dzień emisji w tygodniu, a przecież "M jak miłość" leci dwukrotnie i nic się tutaj nie zmieni. I dlatego planowana data startu przypada na tydzień później, aby można było wyemitować dwa odcinki.

Co wydarzy się w premierowym 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach 2026?

Choć z pewnością widzowie "M jak miłość" chcieliby zobaczyć premierowy 1937 odcinek już wcześniej. I nic dziwnego, gdyż da on odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, z którymi zostawił ich finał 26 sezonu, a mianowicie, jaki będzie finał strzelaniny przed domem Mikołaja (Mateusz Kościukiewicz) po padnięciu strzału, a także co dalej stanie się z małżeństwem Rogowskich po zdradzie Artura (Robert Moskwa) z Joanną (Dominika Sakowicz).

Ale na odpowiedź będą musieli poczekać do startu emisji 27. sezonu "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej 2026, który jest planowany na poniedziałek 7.09.2026 roku. Jednak, czy faktycznie wtedy rozpocznie się nowy sezon? A może widzów znów będzie czekać kolejna rewolucja? Z pewnością ten termin zostanie jeszcze potwierdzony już bliżej września!

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