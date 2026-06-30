M jak miłość. Co dalej z Jagodą w nowym sezonie? Katarzyna Kołeczek zabrała głos w sprawie swojej postaci

Czy Jagoda pojawi się w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Katarzyna Kołeczek zorganizowała na swojej relacji na Instagramie popularne Q&A, gdzie fani zadawali jej pytania. Oczywiście, nie zabrakło także i tych o "M jak miłość", w którym choć aktorka dalej gra, to jednak z roku na rok coraz mniej. I to skłoniło jedną z fanek o dopytanie o jej przyszłość w serialu. Zwłaszcza, w perspektywie wyjazdu Jagody z Tadeuszem i Dorotką nad morze do domku na Helu w finale obecnego sezonu.

Tym bardziej, że zwiastował on dłuższą nieobecność Kiemliczów w "M jak miłość", bo Jagoda sama mówiła nawet o kilku miesiącach. Czy zatem jest szansa, że w ogóle stamtąd wrócą, a uwielbiana bohaterka pojawi się na ekranie częściej?

- Co u Jagody po wakacjach? Będzie jej więcej niż w minionym sezonie? - zapytała fanka.

Katarzyna Kołeczek i produkcja "M jak miłość" zabrały głos w sprawie Jagody!

Oczywiście, Jagoda z "M jak miłość" od razu pospieszyła z odpowiedzią. Aktorka wyraziła nadzieję, że właśnie tak będzie, a temat od razu podłapał i sam serial, który na swojej relacji udostępnił także udostępnił pytanie na ten temat. A na odpowiedzi nie trzeba było długo czekać!

- Mam nadzieję, że tak. Tak czy owak zapraszam bardzo do oglądania @mjakmilosc.official - odpowiedziała aktorka.

- Chcecie więcej Jagody w nowym sezonie? - spytała produkcja, dając do wyboru trzy odpowiedzi w ankiecie - Dużo więcej😎/Jasne!/Niekoniecznie☺️.

Jak wyglądały wyniki? Oczywiście, zdecydowana większość była za! Połowa pytanych wskazała na pierwszą opcję, zaś 33% na drugą, co dało zdecydowaną przewagę dla ostatniej odpowiedzi, która otrzymała zaledwie 17%! A zatem nie ma żadnych wątpliwości, ze widzowie chcą dalej oglądać Jagodę w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej i to w zdecydowanie większej ilości niż dotychczas!

Żona Tadeusza nie zniknie w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

I mogą być spokojni, bo w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach, jak nawet wynika z samej wypowiedzi aktorki, Jagody nie zabraknie, bo przecież Katarzyna Kołeczek nie zaprzeczyła. Co więcej, nawet była na planie, w związku z czym na pewno jeszcze się pojawi.

A gdy do tego jeszcze teraz dojdzie ta ankieta, to już w ogóle, bo raczej twórcy powinni wsłuchać się w prośbę widzów! Ale czy faktycznie tak będzie, to przekonamy się już w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

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