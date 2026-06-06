M jak miłość. Jagoda i Tadeusz z chorą córką nie wrócą do Grabiny w następnym sezonie? Wyjechali z Dorotką nad morze i tam zaczną nowe życie - ZDJĘCIA

Dlaczego Jagoda i Tadeusz coraz rzadziej występują w "M jak miłość"?

Jagoda i Tadeusz to jedna z bardziej lubianych par w "M jak miłość", której losy widzowie z zapartych tchem śledzą od kilku lat. Niestety w ostatnim sezonie ich wątek zszedł trochę na dalszy plan. Pojawili się w zaledwie kilku odcinków. Kiedy minęło zagrożenie ze strony chorej psychicznie Oli (Justyna Karłowska), która wysłała do Tadzika list z pogróżkami, wyszła bowiem na przepustkę z psychiatryka, wydawało się, że już nikt nie zagrozi ich szczęściu.

Niedługo potem jesienią zeszłego roku w "M jak miłość" Jagoda zwierzała się Dorocie (Iwona Rejzner), jak źle się jej układa w małżeństwie z Tadeuszem. Za jej uśmiechem kryły się się gorycz, zmęczenie i żal. Między Kiemliczami coraz częściej zaczęło dochodzić do kłótni z powodu jego pracy w firmie ogrodniczej. Wszystko zostawił na głowie Jagody - dom, dziecko, a także wujka Józefa Modrego (Stefan Friedmann).

Tym bardziej niepokojąco w finale sezonu "M jak miłość" zabrzmiała zapowiedź wyjazdu Jagody i Tadeusza z małą Dorotką z Grabiny na Hel. Okazało się, że córeczka Kiemliczów, która jeszcze przed narodzinami przeszła poważną operację usunięcia wady serca, tak często choruje, że musieli posłuchać zaleceń lekarzy i kompletnie zmienić swoje życie.

- Kilkanaście tygodni w innym klimacie zdecydowanie poprawiłoby odporność Dorotki. A ten domek na Helu wymaga tylko niewielkiego remontu. Tadzik poradziłby sobie z nadzorowaniem prac, tylko martwi się... - Jagoda przekazała Bartkowi (Arkadiusz Smoleński), że będą musieli zostawić mu na głowie całą firmę ogrodniczą.

Jagoda i Tadeusz zaplanowali wyjazd z Grabiny w finale sezonu "M jak miłość"

W ostatnim odcinku "M jak miłość" Bartek zapewnił Tadeusza, że nawet bez niego poradzi sobie z prowadzeniem firmy. Kiemliczowie zaplanowali wyjazd na aż cztery miesiące. Mimo obaw Tadzika, że mają dużo ogrodów, gdzie nawet zimą trwają prace i podpisali umowy już na całą wiosnę i lato, Lisiecki postanowił przejąć rządy w firmie, w której stał się wspólnikiem. - Mamy świetnych projektantów, którzy sami nadzorują prace. Ty ogarniasz harmonogram z Helu, a ja na miejscu koordynuję ekipę. Pamiętasz, że trochę znam się na tej robocie?

- Pamiętam, tylko głupio mi było ciebie z tym wszystkim zostawić...

- A nie głupio ci było nie pogadać z przyjacielem o kłopotach?

- Ale wy sami macie przecież swoje kłopoty. Byliście zajęci Frankiem. Nie chciałem zawracać ci głowy - przyznał Tadeusz.

- Serio, nie chciałeś mi zawracać głowy problemami rodziny? Tadziu, nie ma spraw ważniejszych - stwierdził Bartek.

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Obsada "M jak miłość" bez Jagody i Tadeusza w następnym sezonie po wakacjach?

Następny sezon "M jak miłość" na początku marca zacznie się od wydarzeń, które w serialowej rzeczywistości będą się rozgrywały w końcówce lutego i na początku marca. Potem zapewne nastąpi spory przeskok w czasie, kiedy w Grabinie rozpocznie się wiosna. To jednak wcale nie oznacza, że Jagoda i Tadeusz wrócą na wieś tak szybko.

Ostatni raz Katarzyna Kołeczek i Bartłomiej Nowosielski byli na planie "M jak miłość" w lutym. Później mieli długą przerwę w nagraniach do nowych odcinków, ale mają już za sobą pierwsze dni zdjęciowe do kolejnego sezonu. Nie ma więc obaw, że Jagoda i Tadeusz oraz Dorotka zostaną w domku nad morzem na Helu na stałe!

M jak miłość. Paweł wróci z synem do Grabiny! Nie tylko Agnes pomoże mu wychować Antosia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

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