M jak miłość. Ksiądz dołączy do akcji policji w siedlisku! Co stanie się u Doroty i Bartka? - ZDJĘCIA, WIDEO

Ksiądz i policja u Doroty i Bartka w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach tak jak informowaliśmy jako pierwsi u Lisieckich dojdzie do kolejnej interwencji policji. Ale już nie w osobach Natalki i Adama (Patryk Szwichtenberg), jak miało to miejsce w sprawie zaginięcia i ataku ojczyma Franka, ale Mostowiakowej i Rafała. Jednak to wcale nie oznacza, że będzie to sprawa mniejszego kalibru! A wręcz przeciwnie, gdyż właśnie na jaw wyszły nowe fakty!

Wszystko przez to, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej policjanci nie będą osamotnieni u Doroty i Bartka. A to dlatego, że oprócz nich zjawi się tam także i ksiądz Grzegorz, przez co sprawa nabierze już zupełnie innego kalibru. Ale co tak naprawdę się stanie?

Co wydarzy się w siedlisku Lisieckich w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

Na oficjalnym profilu "M jak miłość" na Instagramie pojawiło się nagranie z planu do nowego sezonu, na którym widać Pawła Janysta i Jakuba Kucnera. Aktorzy zabrali głos w sprawie pojawienia się swoich bohaterów w siedlisku i podali trzy możliwe scenariusze, z których oczywiście tylko jeden będzie możliwy!

- Szczęść Boże. Witamy. Pewnie zastanawiacie się Państwo, co sprowadza księdza i policję do siedliska? - zaczyna Paweł Janyst.

- I oto jest pytanie - dopowiada Jakub Kucner.

- Dokładnie, mamy pewne propozycje. Zgadujcie, czy chodzi o kradzież wina mszalnego? Czy o przywłaszczenie roweru Kisielowej? Czy o graffiti na plebanii? - proponuje serialowy ksiądz.

- Dokładnie. Każda z tych spraw jest bardzo poważna i no i czekamy na Wasze odpowiedzi - zaznacza serialowy policjant.

- A w międzyczasie, jakbyś miał ochotę, to zapraszam do spowiedzi. Mobilne stanowisko przyjmuje zawsze w każdych okolicznościach - zwraca się już do niego Grzegorz.

- Dobrze, jestem gotowy. Możemy się spowiadać - zgadza się Rafał, po czym jednak obija piłeczkę - To ja może księdza wyspowiadam.

Czyży ich zachowanie nieco sugerowało, kto tak naprawdę będzie winny w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej? A może to tylko podpucha, bo przecież nie bez powodu stawią się w takim składzie w siedlisku, gdzie automatycznie podejrzenie padnie na Franka, bo po Dorocie i Bartku nikt by się tego nie spodziewał. A może ktoś zechce wrobić ich dopiero co adoptowanego syna? Ale w co?

Widzowie "M jak miłość" nie są jednogłośni!

Oczywiście, zachęceni widzowie "M jak miłość" chętnie ruszyli z odpowiedziami na postawione im pytanie. Tyle tylko, że wszystkie z nich brzmią tak realistycznie, że sami nie mogli się zdecydować na jedną z nich, bo pasowała im każda!

- W Grabinie wszystko jest możliwe 🤷‍♀️ Skoro już nawet ksiądz się pojawił, to musi być jakaś poważna sprawa 🤔;

- To może być wszystko nawet te trzy sprawy wymienione 🤔😂😂😂;

- Wybieram wszystko xd 😏 🤣 🤪.

Jednak bezpośredni wybór w ogóle nie padł na pierwszą odpowiedź. Mimo tego, że przecież wcześniej właśnie doszło do kradzieży wina mszalnego. Tyle tylko, że za jego zabraniem wówczas stała Marysia (Małgorzata Pieńkowska). Aczkolwiek wydarzyło się to już jakiś czas temu, więc dopiero teraz odkryłby to ksiądz?

Co do drugiej opcji, to widzowie zastanawiają się, czy ktoś w ogóle byłby zdolny, aby okraść samą Kisielową. Ale taki scenariusz wcale nie jest wykluczony! Podobnie, jak graffiti, które faktycznie mogłoby być sprawką Franka, ale wcale nie musiało! A zatem, które z nich okaże się słuszne? Tego dowiemy się już w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

15