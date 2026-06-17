M jak miłość. Interwencja Natalki i Rafała w siedlisku! Dojdzie do kolejnego dramatu u Doroty i Bartka w nowym sezonie? - ZDJĘCIA

Policja u Lisieckich w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Lisieccy zbyt długo nie zaznają spokoju? Tym bardziej, że przecież ojczym (Marcin Sitek) Franka (Jarosław Śmigielski) wciąż będzie na wolności, przez co dalej będzie stanowić niebezpieczeństwo nie tylko dla nich, ale także już i ich adoptowanego syna. Co prawda, przed przerwą wakacyjną Bartek go pogonił, gdy w końcu nakrył ich na schadzkach, to jednak drań będzie zdolny do wszystkiego.

Czy w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej powróci? Zwłaszcza, że w siedlisku Lisieckich znów zjawi się policja! Tyle tylko, że jak widzimy na oficjalnych profilach serialu na Facebooku i na Instagramie już nie w osobach Natalki i Adama (Patryk Szwichtenberg), a Mostowiakowej i Rafała!

Natalka i Rafał zjawią się u Doroty i Bartka w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Czyżby zatem w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach nie chodziło wcale o ojczyma Franka, skoro zmieni się skład policjantów u Lisieckich? A może po prostu będzie to związane z życiem prywatnym samych funkcjonariuszy, bo choć narzeczeni dalej będą razem pracować, to jednak po trzecim przełożonym terminie ślubu i pojawieniu się w życiu Natalki, Mikołaja (Mateusz Kościukiewicz), Adam wcale nie będzie musiał chcieć jeździć z Mostowiakową.

A może po prostu w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej nie będzie to aż tak poważna sprawa, że do jej rozwiązania będzie niezbędny już sam komendant? Zwłaszcza, że w tym przypadku schedę u Lisieckich przejmie Natalka, która będzie ich pouczać, w czasie, gdy Rafał będzie jej wyłącznie asystował z kajecikiem. A zatem co takiego stanie się u Doroty i Bartka?

Co stanie się u rodziny Lisieckich w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Czy w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach to Franek znów coś przeskrobie? Czy będzie miało to związek z jego ojczymem? Czy u Lisieckich dojdzie do kolejnej tragedii? A może tym razem aż tak źle nie będzie i nic tak strasznego się nie wydarzy? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

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M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach