M jak miłość. Natalka i Karski wciąż będą razem pracować w nowym sezonie! Nie odegra się za zdradę? - ZDJĘCIA

Natalka przeżyję strzelaninę przed domem Mikołaja w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

Pewnym jest, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Natalka przeżyje strzelaninę przed domem Mikołaja, tak samo jak sam Lipiński. Relacje Dominiki Sucheckiej z planu, jak i ZWIASTUN nowego sezonu nie pozostawiły żadnych wątpliwości, że losy Mostowiakowej się nie skończą! A wręcz przeciwnie, bo w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej u policjantki nie przestanie się dziać i to nie tylko w życiu, ale i pracy!

Tym bardziej, że Mikołaj wcale nie zniknie z życia Natalki! Po wspólnej tragedii Lipiński jeszcze bardziej zbliży się do Mostowiakowej! Między matką Hani, a jej dyrektorem zrobi się naprawdę gorąco! Czy na tyle, że policjantka znów zdecyduje się przełożyć datę swojego ślubu z Adamem, a może w końcu i go odwołać? A może wręcz przeciwnie?

Mostowiakowa i Karski wciąż razem w pracy w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Zwłaszcza, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Natalka wciąż będzie pracować z Adamem na komisariacie w Lipnicy. Dominika Suchecka pochwaliła się na swojej relacji na Instagramie wspólnym zdjęciem z Patrykiem Szwichtenbergiem i Jakubem Kucnerem z posterunku policji. Cała trójka jest w służbowych mundurach, a opis aktorki nie pozostawia wątpliwości co do jej losów w aspekcie zawodowym!

- Ekipa nie ma mocnych, au! Cały czas na straży porządku 💥🔥 - napisała aktorka.

Zatem pewnym jest, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Mostowiakowa wciąż będzie policjantką, a na dodatek dalej będzie pracować z Karskim na komisariacie w Lipnicy. Adam nie zwolni swojej narzeczonej po jej zbliżeniu z Mikołajem. Czemu?

Adam w końcu dowie się o zbliżeniu Natalki i Mikołaja w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Czy w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Adam w końcu dowie się, że Natalkę i Mikołaja połączyło coś więcej? Czy zrozumie, że ma naprawdę poważnego konkurenta, bo to właśnie z jego powodu jego narzeczona już trzykrotnie przełożyła ich ślub? Czy mimo tego postanowi się na niej nie mścić?

A może w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Karski wciąż pozostanie w niewiedzy i stąd dalej będzie pracował z Natalką? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

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M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.