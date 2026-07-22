M jak miłość. Amanda Mincewicz pożegnała się z rolą Agnes. Tak wyglądał jej ostatni dzień na planie - ZDJĘCIA

Agnes znika z "M jak miłość"!

Amanda Mincewicz dołączyła do grona aktorek, które pożegnały się z "M jak miłość". Wcześniej jej los podzieliły Kinga (Katarzyna Cichopek) czy Elżbieta (Katarzyna Dąbrowska), a teraz przyszedł czas i na Agnes, która przecież niedawno dopiero co dołączyła do obsady serialu. Córka Artura szybko wkupiła się w łaski widzów. Tym bardziej, że po śmierci Franki (Dominika Kachlik) stała się niebywałym wsparciem dla Pawła i Antosia, a widzowie chętnie śledzili ich wątek.

Czy zatem w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach i on się skończy, skoro Agnes nagrała już swoje ostatnie sceny w uwielbianym serialu TVP2 i to właśnie z Pawłem i Antosiem i na swojej relacji na Instagramie życzyła fanom miłych wakacji? Czy zniknie już na dobre?

- I... cut! @mjakmilosc.offical. Miłych wakacji! 🏝️ - napisała aktorka.

Amanda Mincewicz nie odchodzi na zawsze z "M jak miłość"!

Wszystkich fanów "M jak miłość" uspokajamy, bo Amanda Mincewicz nie pożegnała się z rolą na zawsze, a jedynie na czas wakacji, które nieubłaganie zbliżają się i dla ekipy serialu. Aktorzy nagrywają właśnie swoje ostatnie odcinki przed przerwą wakacyjną, aby po urlopach wrócić na plan z nową energią i tworzyć dla widzów nowe odcinki!

Nie inaczej jest także i w przypadku Agnes, której oczywiście nie zabraknie w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach. Rotke pojawi się w nowych odcinkach po przerwie wakacyjnej, a także wróci na plan z resztą ekipy, aby nagrywać kolejne! Szczególnie, że w jej życiu sporo się wydarzy!

Co wydarzy się u Agnes w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Agnes wyjedzie z Grabiny po zdradzie Artura z Joanną (Dominika Sakowicz). Rotke nie będzie w stanie ukrywać tego przed Marysią (Małgorzata Pieńkowska) i Barbarą (Teresa Lipowska), które okazały jej tyle serca i przyjęły do swojej rodziny.

Córka postawi Rogowskiemu ultimatum, które internista spełni, dzięki czemu lekarka wróci i wraz z Basią (Karina Woźniak) będzie próbowała ratować ich rodzinę. Jednak, gdy prawda w końcu wyjdzie na jaw, to zdecydowanie stanie po stronie macochy, choć wreszcie wybaczy i ojcu.

Ale w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej sporo zadzieje się także w wątku Agnes i Pawła, który zatrudni opiekunkę i postanowi odseparować Rotke od Antosia. Jednak jego przyrodnia siostra, zakochana w jego synku, tak łatwo nie zrezygnuje i nie zniknie z ich życia!

Szczególnie, że przecież Zduński nie zrezygnuje z wizyt w Grabinie, gdzie lekarka będzie mieszkać, przez co i tak będą mieć kontakt! Czy zatem ostatecznie stworzą mu rodzinę? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

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