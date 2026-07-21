M jak miłość. Dominika Sakowicz w ciąży? Joanna urodzi dziecko Arturowi w nowym sezonie? - ZDJĘCIA

Zamieszanie w sprawie ciąży aktorki z "M jak miłość"!

Czy Dominika Sakowicz jest w ciąży? To pytanie zaczęło drążyć wszystkich fanów "M jak miłość", gdy na profilu Roberta Moskwy pojawiło się jego wspólne zdjęcie z jego serialowymi córkami - Basią i Agnes, a także wymownym opisem: "DWIE piękne córki już są 😍 może czas na….? @mjakmilosc.official. Oczywiście, fani ochoczo rzucili się do odpowiedzi, ale uwagę wszystkich zwrócił jeden komentarz jednej z fanek: "Będzie synek z Asią, bo ta aktorka też jest w ciąży :)".

Co prawda, początkowo można było go łączyć z inną rolą aktorki, która pojawiła się w produkcji "Szpital św. Anny" konkurencyjnej stacji TVN, gdzie faktycznie jej bohaterka była w ciąży. Jednak ostatnie relacje samej Dominiki Sakowicz na jej Instagramie także dają do myślenia! Mimo, iż oficjalnie aktorka jeszcze nie potwierdziła, że faktycznie spodziewa się dziecka.

Czy Dobrzańska z "M jak miłość" spodziewa się dziecka?

Już w połowie aktorka pochwaliła się na swojej relacji na Instagramie zdjęciem z łazienki w galerii publicznej, na którym trzymała się za brzuch, co także wymownie skomentowała: "Kiedy w miejscach publicznych musisz trzymać się za brzuch, żeby nikt nie pomyślał, że to po prostu wzdęcie🤰". Z kolei w weekend aktorka dodała kolejne zdjęcie z łóżka, gdzie o jej poduszkę ciążową opierał się kot, co także wymownie skomentowała: "Wszyscy kochają moją poduszkę ciążową🫠" . Czy zatem aktorka faktycznie spodziewa się dziecka?

Oczywiście, Dominika Sakowicz jeszcze oficjalnie nie zabrała głosu w tej sprawie, ani nie potwierdziła swojej ciąży, ale te oznaki mogą na to wskazywać. A jeśli, to byłaby prawda, to co stałoby się z jej postacią w "M jak miłość"? Co prawda, dopiero co aktorka pożegnała się z planem, ale wyraźnie zaznaczyła, że znika na czas przerwy wakacyjnej, a zatem po niej na nią wróci. Warto też pamięć, że spora część odcinków z jej udziałem do nowego sezonu "M jak miłość" po wakacjach także została już nagrana! Czy zatem i w serialu będzie spodziewać się dziecka?

Joanna i Artur zostaną rodzicami w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Tym bardziej, że po jej wspólnej nocy z Arturem w "M jak miłość" to faktycznie mogłoby się wydarzyć! Tym bardziej, ze doszło do niej tuż znienacka, bo Rogowski wcale się nie zapowiedział u Dobrzańskiej, tylko pojawił się tam i został pod wpływem impulsu. Czyżby kochankowie nie zadbali o zabezpieczenie, a Joanna zaszłą w ciążę? Szczególnie, że przecież to byłoby możliwe!

A komentarz Roberta Moskwy także pozwala tak myśleć, że jeśli nie dziecko Agnes i Basi, które przecież obecnie nie będą mieć partnerów, to może właśnie jego i Joanny w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach! I może wreszcie Rogowski doczekałby się syna, skoro dwie córki już będzie miał. Czy tak rzeczywiście będzie? Przekonamy się już po przerwie wakacyjnej!

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