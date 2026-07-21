M jak miłość. Dominika Sakowicz pożegnała rolę Joanny po pięciu miesiącach. To był jej ostatni dzień na planie - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-07-21 10:00

Nadszedł czas pożegnania z "M jak miłość". Dominika Sakowicz, która w obsadzie serialu jako Joanna jest zaledwie od pięciu miesięcy, znienacka zamieściła na swoim profilu na Instagramie pożegnalny wpis. Rolę kochanki Artura (Robert Moskwa) gra od niedawna, ale teraz Sakowicz była ostatni raz na planie przed długą przerwą. Pożegnała się z fanami "M jak miłość", a także z ekranowym ukochanym. Ostanie sceny nagrała m.in. z Moskwą. Zobacz ZDJĘCIA i poznaj szczegóły.

Dominika Sakowicz ostatni raz na planie "M jak miłość"! Odchodzi na długo?

"M jak miłość" bez Dominiki Sakowicz, która jako Joanna popchnęła Artura do zdrady i w nowym sezonie zniszczy małżeństwo Rogowskich? W poniedziałek, 20 lipca, 31-letnia aktorka ogłosiła na Instagramie, że to był ostatni dzień na planie i pożegnanie z rodziną Mostowiaków, a przede wszystkim ze swoim ekranowym kochankiem ma już za sobą. 

W chwili kiedy Sakowicz pokazała zdjęcie zza kulis "M jak miłość", na którym ujawniła kulisy scen kręconych w Grabinie przed domem Barbary (Teresa Lipowska), mogło się wydawać, że znika z obsady już na zawsze, że produkcja weźmie pod uwagę zdanie widzów i usunie Joannę z życia Rogowskich. Jednak Sakowicz nie pozostawiła żadnych wątpliwości, czy odchodzi z "M jak miłość", czy już nigdy nie zagra Joanny, a jej bohaterka opuści serial.

"Za mną ostatni dzień na planie przed przerwą wakacyjną. Będę tęsknić M jak miłość" - napisała na Instastory.Zobacz też: M jak miłość. Joanna odejdzie? Ciąża i nagłe komplikacje w tle. Teraz Dominika Sakowicz pokazała zdjęcia z planu innego serialu

Romans Joanny i Artura nie skończy się w "M jak miłość" po wakacjach

To oznacza tylko jedno, romans Joanny i Artura w odcinkach "M jak miłość" po wakacjach będzie miał ciąg dalszy. Młodziutka kochanka nie da Rogowskiemu spokoju, nie pozwoli na to, żeby wybrał Marysię (Małgorzata Pieńkowska) i rodzinę, którą razem budowali przez lata. Z relacji Sakowicz z ostatniego dnia na planie "M jak miłość" wynika, że Joanna mimo odejścia z przychodni Rogowskich wciąż się będzie kręciła po Grabinie. Finałową scenę przed przerwą wakacyjną 31-letnia aktorka nakręciła z Robertem Moskwą, więc można przypuszczać, że ich romans przerodzi się w poważny związek. 

Dominika Sakowicz dołączyła do obsady "M jak miłość" jako Joanna Dobrzańska dokładnie 3 marca 206 roku, więc zaledwie pięć miesięcy temu. Wystarczyło kilka odcinków z jej udziałem, by stała znienawidzoną bohaterką! Delikatnie mówiąc, bo skoro jej postać zniszczy szczęśliwe małżeństwo Marysi i Artura, skusiła Rogowskiego do zdrady, a w nowym sezonie "M jak miłość" nakłoni go do odejścia od żony, to musi wywoływać gwałtowne reakcje widzów. .

M jak miłość. Artur i Joanna bronią swojej miłości! Nie widzą nic złego w tym, że zdradził Marysię!

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