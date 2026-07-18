M jak miłość. Niewierny Artur wróci do rodziny na ślub Natalki i Adama w nowym sezonie! Córki w końcu wybaczą mu romans z Joanną? - ZDJĘCIA

Zdradziecki Artur znów z Mostowiakami na ślubie Natalki i Adama w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach w końcu odbędzie się długo wyczekiwany ślub Natalki i Adama, na którym nie zabraknie ważnych dla nich osób. W tym przede wszystkim dla panny młodej, bo niestety z rodziny jej męża nikt się nie pojawi. Ale listę gości skutecznie wypełnią Mostowiakowie i ich przyjaciele. Oczywiście, w tym wyjątkowym dniu nie zabraknie mieszkańców rodzinnego domu policjantki - Barbary, Marysi, Agnes i Basi, a także i wyrzuconego Artura!

Zdradzamy, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej niewierny i zdradziecki Rogowski będzie musiał opuścić dom Barbary, gdy jego kolejny romans, tym razem z Joanną (Dominika Sakowicz), wreszcie wyjdzie na jaw. Marysia nie daruje mu kolejnej zdrady, tak samo jak i nestorka rodu, która pozbędzie się zięcia z domu! Ale tylko do czasu!

Szczęśliwy Artur razem z córkami na ślubie Natalki i Adama w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Wszystko przez to, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Artur wróci do swojej rodziny na ślub Natalki i Adama. Robert Moskwa pokazał na swojej relacji z planu nagranie z wesela młodych, które odbędzie się w siedlisku Lisieckich. Oczywiście, Rogowski także weźmie w nim udział i wcale nie będzie tam stał z boku, jak na nagraniu, bo towarzyszyć mu będą córki!

Wiele wskazuje na to, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Basia i Agnes w końcu wybaczą swojemu niewiernemu i zdradzieckiemu ojcu romans z Joanną, który kolejny raz zniszczy ich rodzinę. Tyle tylko, że córki nie będą tego świadome, bo przecież za pierwszym razem Rogowska była jeszcze malutką dziewczynką, a Rotke jeszcze wcale nie było w rodzinie. Jednak za drugim razem przyrodnie siostry zdecydowanie staną murem za Marysią. Ale na ślubie już będą pozować i z ojcem!

Mostowiakowie wybaczą niewiernemu Arturowi i ponownie przyjmą go do rodziny w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Czy to zatem oznacza, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach dojdzie do pojednania Artura z córkami, a może i nawet rodziną Mostowiaków, skoro Rogowski pojawi się na ślubie? Tym bardziej, że i na profilu Małgorzaty Pieńkowskiej pojawiło się zdjęcie uśmiechniętej Marysi z dość wymownym opisem!

- #nie #wiem #nic wiedzcie sobie sami, wiedza to życia dynamit.#🙈 #😜 - napisała aktorka.

Czy to może oznaczać, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej niewierny i zdradziecki Rogowski pogodzi się nie tylko z Basią i Agnes, ale i Marysią? Czy Artur znów będzie częścią rodziny Mostowiaków? A może pojawi się wyłącznie na ślubie Natalki i Adama, którego ratował w trakcie choroby, w związku z czym jego zaproszenie będzie oczywiste. Przekonamy się już niebawem!

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