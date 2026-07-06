M jak miłość. Barbara wypędzi niewiernego Artura z domu! Nie będzie miał już czego szukać pod dachem teściowej w nowym sezonie

Zachowanie Artura wzbudzi strach Barbary w nowym sezonie "M jak miłość"

Odkrycie zdrady Artura w następnym sezonie "M jak miłość" uruchomi lawinę zdarzeń, które nie tylko zniszczą jego małżeństwo z Marysią, ale także zniszczą szczęśliwą dotąd rodzinę! Nic dziwnego, że Rogowski będzie miał przeciwko sobie wszystkich bliskich! Córki, synów żony, a przede wszystkim teściową, która nie daruje mu tego, że nawiązał romans z młodziutką lekarką, że uczucie do Joanny sprawiło, że nagle zapomniał o miłości do własnej żony!

Zanim jednak w "M jak miłość" jesienią Artur wyprowadzi się z domu Mostowiaków, bo Barbara nie będzie chciała go już tam widzieć, zachowanie zięcia wzbudzi coraz większy niepokój seniorki roku. A zacznie się od tego, że w 1937 odcinku "M jak miłość", pierwszym po wakacyjnej przerwie, niedługo po namiętnej nocy Artura i Joanny, kochanka wymusi na nim kolejne spotkanie. Nie przyjmie bowiem do wiadomości, że Rogowski się z nią przespał, ale wybierze żonę i rodzinę...

Czujna Barbara w 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach zauważy, że Artur nie jest sobą, że dzieje się z nim coś złego, że wkroczył w taki etap życia, w którym oddala się od żony, córek i najbliższych osób. Jak podaje światseriali.interia.pl wyznanie Rogowskiego o poważnym kryzysie i uczuciu pustki wzbudzi strach Barbary.

Rogowski przyzna się teściowej do kryzysu w 1937 odcinku "M jak miłość"

- Mam chyba jakiś kryzys. Od pewnego czasu dręczy mnie takie poczucie, że już nic nowego, ciekawego w życiu mnie nie spotka...Po prostu, mamo, twój zięć się starzeje i chyba trochę się tego przestraszył…

Niespodziewanie Mostowiakowa w 1937 odcinku "M jak miłość" okaże zięciowi zrozumienie. Ale zapewni go, że wraz z wiekiem nie stracił prawa do szczęścia i realizacji marzeń, ale nie powinien oddalać się od osób, które go naprawdę kochają, którym na nim zależy. Bo odrzucenie miłości rodziny to najgorsze, co mógłby zrobić.

- Wszyscy przez to przechodzimy, wszyscy się starzejemy... Dlatego trzeba upływający czas traktować jak dar, poszukać dla siebie nowych wyzwań, celów...

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Wyprowadzka Artura z domu Mostowiaków w "M jak miłość" po wakacjach

Niestety w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Artur nie zdoła ukryć zdrady z Joanną przed Marysią i resztą rodziny! Będzie musiał ponieść konsekwencje swoich decyzji o nawiązaniu romansu z Dobrzańską. Dom Mostowiaków nie będzie już jego domem! Nic dziwnego, że Barbara wypędzi zięcia, nie dopuści do tego, żeby został pod jej dachem po krzywdzie, jaką wyrządził Marysi.

Jednak wyprowadzka z domu w Grabinie stanie się dla Artura w następnym sezonie "M jak miłość" impulsem do tego, żeby znów wpaść w ramiona młodszej kochanki. Joanna będzie bowiem gotowa na wiele, aby zatrzymać Rogowskiego przy sobie. Romans przemieni się w poważny związek? Wszystko na to wskazuje, że mogą nawet zamieszkać razem!

M jak miłość. Artur nie odejdzie od Marysi, bo Barbara zrobi z nim porządek! Tak się kręci nowy sezon