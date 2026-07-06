M jak miłość. Barbara wypędzi niewiernego Artura z domu! Nie będzie miał już czego szukać pod dachem teściowej w nowym sezonie

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-07-06 15:08

Zdrada Artura (Robert Moskwa) w nowym sezonie "M jak miłość" doprowadzi do jego wyprowadzki z domu Mostowiaków! Kiedy stanie się jasne, że Rogowski ma romans z Joanną (Dominika Sakowicz) nie będzie mógł liczyć na teściową! Choć Barbara (Teresa Lipowska) kocha Artura jak syna, to odwróci się od niego, gdy wyjdzie na jaw, że zdradził Marysię (Małgorzata Pieńkowska). Mało tego, wiele wskazuje na to, że w odcinkach "M jak miłość" jesienią Mostowiakowa wypędzi niewiernego zięcia z domu. Nie będzie miał już czego szukać pod dachem Barbary, który była dla niego jak matka.

Zachowanie Artura wzbudzi strach Barbary w nowym sezonie "M jak miłość"

Odkrycie zdrady Artura w następnym sezonie "M jak miłość" uruchomi lawinę zdarzeń, które nie tylko zniszczą jego małżeństwo z Marysią, ale także zniszczą szczęśliwą dotąd rodzinę! Nic dziwnego, że Rogowski będzie miał przeciwko sobie wszystkich bliskich! Córki, synów żony, a przede wszystkim teściową, która nie daruje mu tego, że nawiązał romans z młodziutką lekarką, że uczucie do Joanny sprawiło, że nagle zapomniał o miłości do własnej żony!

Zanim jednak w "M jak miłość" jesienią Artur wyprowadzi się z domu Mostowiaków, bo Barbara nie będzie chciała go już tam widzieć, zachowanie zięcia wzbudzi coraz większy niepokój seniorki roku. A zacznie się od tego, że w 1937 odcinku "M jak miłość", pierwszym po wakacyjnej przerwie, niedługo po namiętnej nocy Artura i Joanny, kochanka wymusi na nim kolejne spotkanie. Nie przyjmie bowiem do wiadomości, że Rogowski się z nią przespał, ale wybierze żonę i rodzinę...

Czujna Barbara w 1937 odcinku "M jak miłość" po wakacjach zauważy, że Artur nie jest sobą, że dzieje się z nim coś złego, że wkroczył w taki etap życia, w którym oddala się od żony, córek i najbliższych osób. Jak podaje światseriali.interia.pl wyznanie Rogowskiego o poważnym kryzysie i uczuciu pustki wzbudzi strach Barbary. 

Rogowski przyzna się teściowej do kryzysu w 1937 odcinku "M jak miłość"

- Mam chyba jakiś kryzys. Od pewnego czasu dręczy mnie takie poczucie, że już nic nowego, ciekawego w życiu mnie nie spotka...Po prostu, mamo, twój zięć się starzeje i chyba trochę się tego przestraszył…

Niespodziewanie Mostowiakowa w 1937 odcinku "M jak miłość" okaże zięciowi zrozumienie. Ale zapewni go, że wraz z wiekiem nie stracił prawa do szczęścia i realizacji marzeń, ale nie powinien oddalać się od osób, które go naprawdę kochają, którym na nim zależy. Bo odrzucenie miłości rodziny to najgorsze, co mógłby zrobić. 

- Wszyscy przez to przechodzimy, wszyscy się starzejemy... Dlatego trzeba upływający czas traktować jak dar, poszukać dla siebie nowych wyzwań, celów...

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Wyprowadzka Artura z domu Mostowiaków w "M jak miłość" po wakacjach

Niestety w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Artur nie zdoła ukryć zdrady z Joanną przed Marysią i resztą rodziny! Będzie musiał ponieść konsekwencje swoich decyzji o nawiązaniu romansu z Dobrzańską. Dom Mostowiaków nie będzie już jego domem! Nic dziwnego, że Barbara wypędzi zięcia, nie dopuści do tego, żeby został pod jej dachem po krzywdzie, jaką wyrządził Marysi.

Jednak wyprowadzka z domu w Grabinie stanie się dla Artura w następnym sezonie "M jak miłość" impulsem do tego, żeby znów wpaść w ramiona młodszej kochanki. Joanna będzie bowiem gotowa na wiele, aby zatrzymać Rogowskiego przy sobie. Romans przemieni się w poważny związek? Wszystko na to wskazuje, że mogą nawet zamieszkać razem!

M jak miłość. Artur nie odejdzie od Marysi, bo Barbara zrobi z nim porządek! Tak się kręci nowy sezon
Zamyślona Barbara Mostowiak przy stole. Obok na dodatkowym zdjęciu Artur Rogowski. O ich relacji czytaj w SE Superseriale.
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